El multimillonario Jeff Bezos se compromete con la periodista Lauren Sánchez





22/05/2023 - 19:40:39

La historia de amor del multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, y su novia, la periodista Lauren Sánchez, dio inicio en 2018, cuando todavía no se resolvía el divorcio del magnate de su entonces esposa, MacKenzie Scott, de quien finalmente quedó legalmente separado en 2019. Pero es hasta ahora, cinco años después (periodo en el que se volvieron inseparables) que la pareja finalmente se comprometió en matrimonio. La versión fue dada a conocer por el portal Page Six, que citó a una fuente cercana a la pareja, con lo que se pondría fin a meses de especulaciones sobre un siguiente paso en la formalización de la relación de Bezos y Sánchez, luego de que la mujer de 53 años dejara ver en su dedo un anillo con un diamante en forma de corazón. Por lo pronto, la pareja se encuentra estos días en la Riviera Francesa, donde se lleva a cabo el Festival de Cine de Cannes, en el que se han dejado ver en distintos eventos y galas, como la Vanity Fair x Prada Party, el pasado 20 de mayo, y han aprovechado para navegar, tomar el sol (y presumir) el yate valuado en 500 millones de dólares del dueño de la empresa espacial Blue Origin. La historia de amor de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Fue en diciembre de 2019, cuando Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya eran oficialmente una pareja que fue visto por primera vez el anillo con un enorme diamante en forma de corazón lo que disparó los rumores de un posible compromiso entre el dueño de Amazon y su novia. Sin embargo, Page Six destacó en aquella ocasión que la joya no estaba en el dedo anular izquierdo de la periodista (lugar donde se colocan los anillos de compromiso), por lo que todo parecía indicar que se trataba de un extravagante regalo de Jeff Bezos, quien de acuerdo con Forbes es –en mayo de 2023– el tercer hombre más rico del mundo, con una fortuna calculada en más de 138 mil millones de dólares. Lo cierto es que desde un principio, el magnate estuvo muy interesado en conocer a la familia de su novia y, según puede verse en las redes sociales, ella también es muy cercana a la familia de él. Antes de que se diera a conocer su relación con Lauren Sánchez, Bezos estuvo casado con MacKenzie Bezos (hoy, Scott), durante 25 años y durante ese tiempo tuvieron cuatro hijos. Mientras que la periodista originaria de Nuevo México estuvo casada (también hasta 2019) con Patrick Whitesell, presidente de Endeavor, una de las agencias de talentos más importantes de Hollywood, con quien tuvo dos hijos, además de ya tener un hijo mayor de una relación anterior. Con 59 años de edad, Jeff Bezos es uno de los empresarios más exitosos del mundo, pues además del gigantesco negocio de alcance global que representa Amazon, y que va de las ventas a la producción y distribución de contenidos multimedia, también está al frente de la empresa aeroespacial Blue Origin, que tiene entre sus proyectos participar en Artemis, la siguiente misión tripulada de la NASA hacia la Luna. ¿Será que le tenga preparada una sorpresa a Lauren Sánchez y la lleve de luna de miel a conocer el satélite natural de la Tierra? O quizá veremos una boda fuera de este mundo, literalmente.