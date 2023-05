Viceministro Aguilera asegura que los secuestros responden a una reincidencia delictiva





22/05/2023 - 18:46:19

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, aseveró este lunes que los secuestros cometidos durante los últimos días responden a una “reincidencia delictiva”. “La respuesta es que estas personas que han actuado en este tipo de hechos, indudablemente forman parte de la estructura criminal, porque tienen un carácter transnacional, hay un estándar, hay naturaleza de vínculos y en el caso del Trópico responden a una misma región”, afirmó Aguilera en entrevista con radio Erbol. Remarcó que las personas involucradas en este delito salieron de las cárceles, para dedicarse a rapto, secuestro, crimen organizado y narcotráfico e incurrieron en secuestro extorsivo. Explicó que los secuestros tienen causas variadas, con el objetivo fundamental de extorsión (generación de dinero). Recomendó a la población no exponerse a estas situaciones publicando en las redes sociales los logros económicos e información personal, o cantidad de dinero que puedan poseer. “Si somos víctimas de este delito no debemos ser un informante fácil, nuestra frase es ¡denuncie, no negocie!”, enfatizó el viceministro Aguilera. El 18 de mayo, la Policía desarticuló una organización criminal vinculada a secuestros en el Chapare de Cochabamba, en el que capturó a Nabor L., Mateo R. y Alfredo R. que, junto a otros nueve antisociales, quienes formaban una banda delictiva dedicada a secuestros.