Romero a Del Castillo: Ni una organización desarticulada, ni un pez gordo detenido, estamos inundados en cocaína





22/05/2023 - 18:33:37

Página Siete.- Luego de calificarse como el operativo más grande de la historia de Bolivia el desmantelamiento de 27 fábricas de pasta base y 7 laboratorios de cristalización en el Chapare, el exministro Carlos Romero rechazó que eso sea cierto y considera que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, está politizando y convirtiendo en un espectáculo la lucha contra el narcotráfico. “Le llaman el ‘operativo más grande de la historia’ a un operativo sin un solo detenido, sin droga incautada y con varias fábricas de las anunciadas ya inactivas. Ministro Eduardo Del Castillo deje de hacer política con la lucha contra el narcotráfico”, apuntó Romero desde sus redes sociales. La reacción se da luego de que Del Castillo presentó el fin de semana los resultados de la lucha antidroga realizados en el Chapare. “Este es el operativo más importante y más grande efectuado por nuestras Fuerzas del Orden en toda la historia de nuestra Patria”, afirmó el ministro detallando los resultados de dos operaciones (Perseo y Colmena) que en sólo tres días desmantelaron siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína en el Trópico de Cochabamba. La autoridad señaló que no hubo personas aprehendidas, pero la afectación a la actividad del narcotráfico es de al menos 1,9 millones de dólares. Al respecto, el exministro Romero hizo una dura crítica a la lucha antidroga que impulsa Del Castillo y cuestionó que se hable de un operativo histórico cuando no hay ni una sola organización criminal desbaratada y ni un pez gordo detenido. “Desde el 2022 no se ha desarticulado ni una sola organización criminal internacional dedicada al tráfico de cocaína, ni un pez gordo detenido. Lo único que sabemos es que estamos inundados en cocaína, por eso los niveles récords de incautación”, manifestó. Para Romero, la producción de cocaína se ha incrementado en el país, prueba de ellos es que, según la exautoridad, “Naciones Unidas ha expresado su preocupación en esta materia porque cada día nos parecemos más a Colombia”. Agregó que las organizaciones criminales y los peces gordos gozan de impunidad en territorio nacional. Además, señaló que esa impunidad genera como consecuencia el incremento de ajustes de cuenta, violencia, tráfico de armas y secuestros, en alusión a los recientes hechos violentos registrados en su mayoría en Santa Cruz y Cochabamba. Romero preguntó al ministro de Gobierno el por qué hasta ahora no se logra desarticular a redes criminales transnacionales vinculadas a las detenciones y secuestros de aviones y cocaína hallados en Paraguay. “¿Por qué hasta ahora no investigan a Misael Nallar por narcotráfico? ¿Por qué no impulsa el esclarecimiento del denominado caso ‘narcoaudios’? y que de acuerdo a la querella presentada por el coronel Terán, la contraorden la dio usted. ¿Qué intereses hay por detrás?”, acotó la exautoridad. Ayer, también el expresidente Evo Morales cuestionó la lucha antidroga y lamentó que no pase nada con la denuncia contra dos jefes policiales por el caso “narcoaudios”. El caso fue denunciado los primeros días de abril por Evo Morales, quien presentó un audio y denunció a jefes antidroga por una presunta protección al narcotráfico en Valle Sacta, en el trópico de Cochabamba. Según audios que circularon en redes sociales, los coroneles Jaime Arancibia y José María Velasco ordenaron a una patrulla abandonar un operativo y salir de Valle Sacta sin intervenir cuatro fábricas de cocaína y un megalaboratorio, el pasado 25 de marzo. Evo Morales aseguró que ambos denunciados siguen libres y en cargos importantes en la Policía. En ese contexto, Romero pidió al ministro Del Castillo que deje de politizar la lucha antidroga, porque “los únicos beneficiados son los grandes narcotraficantes que hallan impunidad y ‘colaboración’ al convertir, con falsedades, un trabajo rutinario en espectáculo, cuando los verdaderos resultados son devastadores para el país”.