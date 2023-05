Pinza que médicos olvidaron en el vientre de una mujer provocó una obstrucción renal





22/05/2023 - 18:26:30

El Deber.- “No hay una afectación a órganos vitales, sino una obstrucción a un tema renal”, esas fueron a las declaraciones de la fiscal Delmy Guzmán, tras el informe preliminar de las investigaciones en torno a la búsqueda de los responsables que olvidaron una pinza en el vientre de una mujer que dio a luz mediante cesárea en la maternidad Percy Boland, hace tres meses. Recalcó que se aguardan los resultados de la auditoría solicitada mediante requerimiento fiscal al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación, aunque por los informes médicos recibidos se sabe que la paciente se encuentra estable, no tiene daños, pero que el instrumento quirúrgico olvidado en su vientre le provocó una afectación renal. El sábado 20 de mayo, la paciente fue sometida a una cirugía para extraerle la pinza Kelly de su abdomen. Ella recibió una incapacidad médico forense de 25 a 30 días, tiempo en el que debe recibir cuidados para su recuperación. La historia clínica de la segunda intervención cuando le extrajeron la pinza del vientre fue secuestrada por la Fiscalía. Ahora se aguarda que la maternidad entregue el primer historial médico de cuando se le realizó la cesárea para que la mujer dé a luz a su segundo hijo. La fiscal señaló que el sábado se inició la investigación en coordinación con la Policía. Ese día no se logró acceder a los dos historiales clínicos, solo al historial de la segunda cesárea. Según Guzmán, este caso se investiga por el delito de lesiones culposas, en tanto esperan los resultados de la auditoría para recién citar al personal médico, ya sea en calidad de investigado o testigo, a fin de verificar el grado de responsabilidad. Entre las actuaciones que el Ministerio Público desarrolló desde el inicio de la investigación fueron: el inicio de la denuncia, la valoración médico forense, el registro de lugar del hecho, la solicitud de los nombres que participaron en la intervención tanto en la primera como en la segunda, requerir los historiales clínicos, conversar con la víctima, además de pedir el acompañamiento sicológico y solicitar la auditoría al Sedes. “La víctima lo que quiere es que se le restaure su salud y que se le pueda ayudar con los gastos médicos”, dijo. El esposo de la mujer indicó a los medios de prensa que después de la cirugía, su esposa presentaba dolores, pensaron que era por la intervención, pero los dolores no disminuyeron y los puntos tampoco cicatrizaban. La mujer sufrió un desmayo y fue llevada a una clínica, donde mediante estudios de rayos X se descubrió que tenía un instrumento quirúrgico en el vientre.