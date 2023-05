Fiscalía de La Paz no acepta denuncia del exjesuita Lima, los abusos sexuales ocurrieron en Sucre







La Fiscalía de La Paz no aceptó la denuncia del exjesuita Pedro Lima de abuso sexual en contra de los jesuitas Antonio Gausset Capdevila, Ramón Alaix y Marcos Recolons, porque uno de los hechos ocurrió en Sucre. .

“Me presenté a la Fiscalía de La Paz para denunciar a un sacerdote (Recolons), que tiene muchas víctimas en Sucre, pero me explican que no pueden recibir mi denuncia debido a que el hecho no sucedió en La Paz y que el (acusado) no vivía en La Paz, entonces (me dicen): ‘debe ir hasta Sucre’ para presentar la denuncia. Mi denuncia no fue aceptada”, explicó en declaraciones difundidas por BTV.

El jesuita Recolons, exsuperior de los jesuitas en Bolivia, es acusado como autor y encubiertos del delito de pederastia.

“No me presenté en calidad de testigo, en mi caso soy víctima de esta persona. (…) Yo voy a denunciar directamente al padre Marco Recolons, esto no me han querido recibir. Quería denunciar al padre Gausset Capdevila y al padre Ramón Alaix como ‘grandes encubridores y perpetradores’, uno en mi caso”, insistió Lima.

El religioso Recolons fue suspendido por los jesuitas tras destaparse los vejámenes del jesuita fallecido Alfonso Pedrajas alias Pica, quien en su diario personal confesó haber abusado de 85 menores, la mayoría estudiantes del Colegio Juna XXIII.

“Esta persona era un predador sexual estilo ‘pica’, pues era muy amable, muy cordial, nadie podía creer que estábamos al lado de una persona que hacía mucho daño y abusaba de muchas personas”, aseguró Lima, quien llegó a Bolivia procedente de Paraguay.

En su momento, el periodista español Julio Núñez señaló que, cuando se comunicó con Recolons para preguntarle sobre las violaciones de Pica le contestó: “No puedo decir absolutamente nada. Lo siento mucho”,

Sin embargo, Pedrajas identificó a Recolons -en su diario- como un “amigo” al que “le contó todo”.