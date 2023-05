Bolivia factura más de $us 611 millones por venta de gas al primer trimestre de 2023





22/05/2023 - 10:44:49

Un valor superior a $us 611 millones facturó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la venta de gas natural a Brasil, Argentina y al mercado interno, entre enero y marzo de 2023, informó este lunes el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. Según una nota de prensa, bajo las condiciones contractuales vigentes con Petrobras y otros clientes de la República Federativa de Brasil, como MTGAS, la comercialización de gas natural al país vecino permitió facturar $us 383,45 millones en el primer trimestre de esta gestión. “La nominación de Petrobras ha evidenciado una coyuntura comercial en Brasil, debido a las fiestas de fin año, los festejos de carnavales y, especialmente, debido a que las generadoras térmicas no han funcionado a capacidad plena, toda vez que los embalses están llenos por la época de lluvias”, explicó Dorgathen. En el marco del contrato con la empresa Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), el volumen del energético exportado al país vecino, permitió alcanzar un monto facturado de $us 177,93 millones, en igual período. De igual forma, de enero a marzo de 2023, el consumo en el mercado interno permitió cubrir la demanda de los sectores de generación térmica para los sistemas eléctricos, residencial, comercial, industrial, transporte vehicular, consumidores directos y otros. El volumen promedio posibilitó facturar un monto de $us 49,84 millones.