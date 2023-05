Gobernador de Chuquisaca reclama por su exclusión como orador en la sesión de homenaje al 25 de Mayo





22/05/2023 - 08:28:16

Correo del Sur.- El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, decidió enviar dos cartas al presidente Luis Arce en las últimas horas: en la primera, reclama por su exclusión como orador en la sesión de homenaje al 25 de Mayo mientras que en la segunda solicita una reunión al primer mandatario para hablar de las necesidades del departamento. Así lo informó a Correo del Sur Radio FM 90.1 la directora de Gabinete de la Gobernación, Yesenia Yarhui, quien precisó que esperan tener las notas con el sello de recibido a primera hora de este lunes. En los últimos días, la administración departamental y la bancada de Chuquisaca Somos Todos (CST) reclamaron por la exclusión del Gobernador de la lista de oradores en la sesión de honor por el 214 aniversario del Primer Grito de Libertad en América Latina que celebrarán de manera conjunta la Asamblea Departamental de Chuquisaca y el Concejo Municipal de Sucre este miércoles 24. “Hemos mandado una nota aclaratoria al Gobierno central para que se nos pueda mencionar cuáles han sido los argumentos para que se pueda quitar al Gobernador de Chuquisaca dentro del programa, teniendo conocimiento que en los aniversarios y en los diferentes actos conmemorativos de los otros departamentos, sin ir lejos en el de Tarija, hablan los gobernadores”, reclamó Yarhui al instar a reflexionar sobre la necesidad de unidad y convivencia democrática. Esperarán una respuesta formal y si no se reconsidera el programa de la mencionada sesión, Condori brindará un mensaje desde otro espacio. “Nosotros no vamos a faltar al respeto y menos en la Casa de la Libertad, pero sí el Gobernador va a brindar su mensaje al departamento en otro escenario que daremos a conocer”, dijo la funcionaria. SEGUNDA CARTA Yarhui remarcó además que para conocer las inquietudes del departamento es necesario hablar con el Gobernador. “Estamos frente a una muy complicada situación económica y se aplican mayores compromisos a la Gobernación con el mismo techo presupuestario. Por esa misma razón también se le ha cursado una nota al Presidente para que pueda hablar los diferentes temas de interés de los chuquisaqueños, de los diferentes problemas presupuestarios que se tienen como retos para este año y el siguiente”, manifestó. La sesión de honor fue organizada por la Asamblea y el Concejo, pero la Gobernación dijo haber recibido información en sentido de que el nivel central restringió la participación de Condori en este y otros actos. La semana pasada, la presidenta de la ALD, Katherine Ovando (MAS), señaló que en sesiones de este tipo no se estila que hablen autoridades ejecutivas, salvo el Presidente, pero que invitarían tanto a Condori como al alcalde Enrique Leaño y otras autoridades. Por su lado, el asambleísta Ricardo Zárate (MAS) dijo que los responsables de protocolo del nivel central toman las últimas definiciones en función a la agenda de Arce y recordó que, durante su gestión, el Gobernador sí hizo uso de la palabra.