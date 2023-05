Al narcotráfico se suma el tráfico de armas y el aumento de secuestros y asesinatos





22/05/2023 - 08:12:25

El Deber.- El negocio del narcotráfico se agrava y trae consecuencias nefastas para el país. Un operativo policial ejecutado en Europa y Latinoamérica evidencia el intercambio de cocaína por armas de grueso calibre en el que Bolivia está implicada. Expertos aseguran que eso genera que se multiplique la violencia con secuestros, ajustes de cuentas y asesinatos en el territorio nacional. El tráfico de armas de Pakistán a Brasil que representa una ruta absolutamente nueva e inédita para América Latina. Esto es lo que se desprende de la operación Eureka, coordinada por Europol, la agencia europea de policía, reportó Infobae. Se desmanteló una red internacional de la ‘Ndrangheta en Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumanía, Brasil y Panamá. 132 detenciones, 15 de ellas en Italia. La ‘Ndrangheta es una de las mafias más importantes del mundo, controla casi todo el tráfico de cocaína en Europa y factura al menos 70.000 millones de dólares al año. Cuenta con intermediarios en toda América Latina para comprar droga al mejor precio y al contado. La red descubierta por Europol estaba dirigida por algunas familias “ndranghetistas” de San Luca, localidad italiana de la provincia de Reggio Calabria, conocida por una violenta pugna entre familias mafiosas que provocó matanzas como la de Duisburg, Alemania, en 2007. Entre los italianos detenidos por narcotráfico en la operación Eureka se encuentra el calabrés Pietro Fotia, residente en Savona, al norte de Italia. Según la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) italiana, Fotia colaboraba con Rocco Morabito, conocido como Tamunga, uno de los más importantes intermediarios de cocaína de la ‘Ndrangheta en América Latina. Detenido en Uruguay en 2017 tras 23 años de fuga, Morabito volvió a fugarse de la cárcel de Montevideo en 2019 para ser detenido en Brasil en 2021 y extraditado a Italia en 2022. El tráfico de armas entre Brasil y Pakistán, con la mediación de la ‘Ndrangheta italiana, habría comenzado entre 2019 y 2021; es decir, durante su último periodo de fuga en Brasil. Mientras Morabito tenía importantes contactos con los principales grupos criminales brasileños, desde el Comando Vermelho (CV) hasta el Primer Comando de la Capital (PCC) Fotia, según la DIA, era el enlace con Pakistán. Ambas mafias brasileñas tienen un historial en Bolivia. El experto en temas de coca y narcotráfico, Franklin Alcaraz, opinó que “esto tiene una evolución desde 1980. Hay cárteles brasileños, como el Comando Vermelho y el PCC, que ya en esa época enviaban emisarios a Bolivia porque empezaba a crecer el narcotráfico. Ellos hicieron contactos con mafias de nuestro país para iniciar un negocio y una realidad que hoy es imparable”. Apeló a un informe de la Policía peruana y de la DEA estadounidense para afirmar que en Bolivia hay de 10 a 12 grupos internacionales, cárteles que operan. Entre ellos enumeró a los mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación; de Colombia, el de Medellín y el del Norte del Valle, que tenía una relación cercana con las FARC; obviamente el PCC y el Comando Vermelho. A este panorama, sumó a la Ndrangheta Calabresa, “que es una organización tenebrosa sumamente peligrosa que nació en Europa, en la región Balcánica. Tiene un grupo denominado América, que trabaja en Bolivia en el tráfico, aunque nació con el negocio de las armas”. Ahora resulta que la mafia europea envía los Kalashnikov de China y Europa del Este para entrar legalmente en Estados Unidos, donde también hay producción local, y desde allí en navío o avión llegaban a Chile, Bolivia y Paraguay para luego entrar ilegalmente en Brasil. La otra ruta señalada por el reportaje partía directamente de Estados Unidos. Bolivia es el principal y más directo proveedor de cocaína a Brasil, por la extensa frontera. Este descubrimiento confirma que la droga y las armas salen desde puntos fronterizos de Pando, Beni y Santa Cruz, hacia el vecino país. La criminóloga Gabriela Reyes, añade el dato de que los que reciben las armas de las mafias europeas son el PCC y Vermelho grupos delincuenciales antagónicos que están en constante pugna por ganar territorios. “Por eso es que vemos tantos ajustes de cuentas en San Matías, Puerto Quijarro, porque hay una pelea por territorio entre facciones de ambos grupos. Recordó que en septiembre de 2022, el brasileño Flavio Junior de Almeida fue acribillado antes de ingresar a su domicilio en Santa Cruz. Los sicarios dispararon al menos 38 veces un arma nueve milímetros para asegurar la muerte de la víctima y luego se dieron a la fuga. De Almeida estaba acompañado en ese momento por Marcio Rabello, alias ‘Franguinho’, que sobrevivió al ataque. Según las investigaciones, Rabello, fue cómplice del asesinato. Este sujeto, según la Policía Federal Brasileña, es un integrante del PCC. Esos ajustes de cuentas no se resuelven. “Rabello ya había sido detenido antes, y lo soltaron”. Otros antecedentes Tres secuestros se han registrado en las últimas semanas en el trópico de Cochabamba y Santa Cruz. Michael A. fue rescatado el 2 de mayo luego tras permanecer 57 horas secuestrado. Estaba en el negocio de sus padres en Lauca Eñe, un bar, y cinco encapuchados armados irrumpieron en el lugar y se lo llevaron. El joven tiene antecedentes por agresión y portación de armas.

Segundo, un hombre de 43 años, identificado como Hernán Siancas Guzmán, se encontraba en la localidad de Choré, Yapacaní, el lunes 8 de mayo, cuando fue secuestrado por sujetos armados, hecho que quedó grabado por las cámaras de vigilancia. Los captores enviaron fotografías y audio de la víctima pidiendo que consigan el dinero por su rescate. La policía anunció el encarcelamiento de los presuntos autores, pero no halló al hombre, que habría sido trasladado a Perú. Otras versiones indican que lo mataron. La semana pasada un padre, su hijo y un trabajador fueron rescatados tras varias horas de secuestro, en el que los captores pedían $us 100 mil. La familia tiene antecedentes por narcotráfico. La niña Yhurayma (7 años), fue secuestrada en abril por una tía en Yungas, La Paz, y luego asesinada. Elizabeth Mamani Calle, sentenciada a 30 años de cárcel por el infanticidio denunció que la familia de la niña estaría relacionada con el narcotráfico. Gabriela Reyes asegura que todos estos hechos están relacionados con el narcotráfico, y denunció que el Gobierno no solamente no investiga, sino que da protección a las mafias que operan en el país. En las últimas horas, el gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que se eliminaron siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo, insiste en que no hay cárteles operando en el país.