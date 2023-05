BCB prestó a bancos con exclientes Fassil y la garantía será el encaje legal





22/05/2023 - 07:56:43

El Deber.- El Banco Central de Bolivia (BCB) entregó créditos de liquidez a los nueve bancos que absorbieron la cartera y depósitos del extinto Banco Fassil. La medida fue autorizada por el ente emisor el 12 de mayo de este año. Las financieras pagarán una tasa del 2% y tendrán un plazo de 1.080 días para cancelar esta deuda. El dinero que utilizarán es del encaje legal que las mismas financieras constituyen en el ente emisor. EL DEBER accedió a las resoluciones de directorio N°075/2023 y N°078/2023 que autorizan esta operación para que las financieras puedan asumir las obligaciones de Fassil, en el marco del proceso de solución del banco que fue intervenido el pasado 26 de febrero.

La resolución 075 del BCB establece que podrá otorgar créditos de liquidez con garantía del Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos (un fondo de inversión cerrado, constituido por los recursos de las entidades financieras mediante el encaje legal en títulos) y el ‘encaje legal’ que es el dinero que cada banco deposita en el Banco Central como una garantía de los ahorros de cada cliente. “El acceso a estos créditos, no restringe a las entidades solicitantes de la utilización de sus recursos en cuenta corriente y de encaje, ni las exime de su obligación de constitución del encaje legal”, dice el artículo 44 contenido en la resolución 075/2023. Además, aclara que el monto solicitado no puede ser superior al monto adjudicado en el procedimiento de solución. Un banquero que pidió la reserva de su nombre, dijo que “el Banco Central está utilizando el dinero que hay en Encaje Legal, para proveer de liquidez, a los bancos que se adjudicaron los pasivos de Fassil”. En tanto que la resolución 078/2023, también del 12 de mayo, sostiene que la gerencia de Entidades Financieras y la Asesoría de Política Económica recomendó, tras un informe técnico, al directorio de la BCB la aprobación de las condiciones financieras para los créditos de liquidez en el marco de procedimiento de solución de Banco Fassil S.A en intervención. El documento señala que la gerencia de Asuntos Legales, mediante un informe establece que la medida no contraviene el ordenamiento jurídico porque recomendaron al directorio del ente emisor la aprobación de la operación. Ante de ser intervenido el banco Fassil solicitó un crédito por $us 73 millones al BCB que fue negado porque según el ente emisor la financiera no cumplió con las condiciones exigidas para acceder a ese préstamo. En una carta, Fassil hizo saber al BCB que sufrió el retiro de $us 317 millones. Mediante un comunicado el ente emisor asegura que la financiera no cumplió con los parámetros exigidos por ley. “El 13 de marzo de 2023, el BCB recibió una solicitud de crédito de liquidez de Banco Fassil S.A. que no contaba con la documentación de respaldo exigida por la normativa vigente, por lo que el Ente Emisor solicitó información complementaria a la entidad y efectuó la consulta no vinculante a la ASFI, insumos con los que realizó el análisis y evaluación correspondiente”, dijo. Después de ser intervenido la ASFI dispuso una compulsa entre bancos interesados en acceder a los depósitos y crédito que tenía como patrimonio la financiera. Una vez realizada la distribución de estos activos, la ASFI aseguró que hasta el 22 de mayo los ahorristas podrán recuperar sus recursos. Depósitos y créditos



Ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, confirmó que desde hoy los exclientes de Banco Fassil están habilitados para ejecutar transacciones en la nueva institución financiera a la que fueron transferidos. El funcionario dijo que inicialmente los ahorristas y prestatarios podrán mantener sus condiciones, sin que implique un papeleo extra. No obstante, los bancos pueden ofrecer alternativas comerciales a sus nuevos clientes, lo que llevará a que se establezcan nuevas condiciones. El BCB dio créditos a nueve bancos para facilitar el procedimiento de solución de Fassil, pero todavía se desconocen los montos solicitados. Y agregó que no hay ninguna traba para las personas que quieren retirar la totalidad de sus recursos. “Hoy en cualquier actividad normal un cliente presenta su carné de identidad para retirar sus recursos, lo mismo pasará en esta situación”, indicó. Yujra agregó lo mismo ocurrirá con los prestatarios, que inicialmente no pagaran ningún tipo de cargo extra o interés por el traspaso de la cartera a otra financiera, para no entrar en mora. “Todo el tiempo de la intervención no se va generar acumulación de intereses. Con los bancos podrán negociar otros plazos”, dijo. Según comunicación oficial de ASFI, los ahorros en dólares serán migrados al banco designado y en moneda nacional. Distribución a bancos El 12 de mayo la ASFI decidió distribuir los depósitos y cartera de créditos de Fassil a los bancos: Bisa, de Crédito, Económico, FIE, Mercantil Santa Cruz, Ganadero, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario. Los activos fueron adjudicados, según la ASFI, de forma aleatoria y por igual a todos, mientras que con la parte sobrante se conformó un fidecomiso para devolver los recursos a los ahorristas. El mismo será administrado por el Banco Unión. Según el reporte del ente regulador las personas deberán descargar la aplicación y si son personas naturales deberán ingresar su carné de identidad y las empresas el número de cuenta. Uno de los primeros bancos en atender a los exclientes de Fassil fue Mercantil Santa Cruz (BMSC). Abrió sus oficinas desde las 11:00 hasta las 17:00 de este domingo. La subgerente de Comunicación del banco Mercantil Santa Cruz, Carolina Suárez, indicó que se adelantó la atención para los clientes que fueron transferidos del banco Fassil a su entidad financiera, a fin de brindarles todo el asesoramiento necesario. Aseguró que se amplió la cantidad de cajeros, cajas y plataformas de las agencias para dar comodidad a todos los clientes. Desde el BMSC explicaron que los nuevos clientes ya tienen su caja de ahorro (con el mismo número de antes) habilitada en Bolivianos. Así, los clientes migraron con el saldo que tenían en la financiera intervenida. Desde el Banco Económico, el gerente general, Sergio Asbun, señaló que las cuentas ya están abiertas, con los saldos que tenían en Fassil. “En nuestro caso los clientes simplemente deben registrarse biométricamente (registrar su huella) para validar su identidad. Y con eso ya acceden a sus recursos”, explicó el ejecutivo. En este sentido, afirmó que cada banco tiene sus propios sistemas de seguridad y que obvio existirán diferencias en cómo se atiende de uno a otro banco.

Mientras que Banco FIE señala que con el fin de efectuar de manera ágil y sencilla el proceso de habilitación de clientes y clientas migrados, han dispuesto centros de atención eventuales en las ciudades del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, así como en la ciudad de El Alto, en los que la atención al público será en horario extendido. “Desde Banco FIE, estamos comprometidos en otorgar a nuestra nueva clientela una atención oportuna, segura, transparente y ágil. Nuestro principal propósito es devolver la certidumbre y el acceso a los servicios del sistema financiero a las personas que fueron migradas a nuestra entidad, este proceso se desarrollará en el marco de los lineamientos emitidos por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, procurando dar la mejor atención a las necesidades de cada cliente y clienta”, destacó Mariela Soliz, gerenta Nacional de Marketing Estratégico. En Banco Ganadero indicaron que, si ya se es cliente del Banco Ganadero y su cuenta del Banco Fassil migró a ese banco, el saldo que tenía en Banco Fassil se mantiene en la cuenta migrada, no se suma a alguna de las cuentas que se tenga actualmente, es decir, son cuentas distintas. “Esta nueva cuenta se habilitará en su tarjeta, en el orden de cuentas que tenga predeterminado”, afirmaron. Asimismo, si ya era cliente del Banco Ganadero y tenía una tarjeta de débito no necesita una nueva tarjeta para manejar su cuenta del Banco Fassil, ya que esta cuenta se habilitará en su tarjeta en el orden de cuentas que tenga predeterminado. En caso de no tener una tarjeta de débito, puede pasar por cualquiera de los Kioscos de Autoservicio o agencias para obtener una totalmente gratuita.