ANH asegura que colorante en gasolina que se vende en zonas de riesgo no modifica la calidad del combustible





22/05/2023 - 07:52:18

El director ejecutivo de Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, aclaró este domingo que el colorante en la gasolina que se comercializa en zonas fronterizas no afecta la calidad del carburante. “Tenemos una nueva medida en el tema de gasolina y es lo que se ha ido generando rumores mal intencionados en el tema del colorante de la misma gasolina (…) este es un pigmento orgánico de alta calidad, no modifica en absoluto el tema de la calidad”, informó Jiménez. Detalló que se asumió esta medida de control para luchar contra el contrabando de carburantes en 42 estaciones de servicio ubicadas en las zonas consideradas de “riesgo” para realizar una ruta de “trazabilidad” y en caso de incautar este carburante se pueda identificar dónde fue cargado. Jiménez afirmó que el Decreto Supremo 4910 establece certificado de calidad en la gasolina y la implementación de un colorante. Remarcó que esta medida está destinada a realizar un mejor control en las fronteras para evitar la fuga de carburantes. “Estos colorantes en ninguna medida generan un daño o modifican las características físico químicas de estos carburantes”, enfatizó. La ANH garantiza que la calidad está dentro de las especificaciones técnicas establecidas a nivel internacional, por tanto, la calidad, volumen y precio están garantizados. ABI