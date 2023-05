Piden al TSE anular contratación de HDA sin experiencia para actualizar Plataforma Biométrica





21/05/2023 - 18:12:08

Erbol.- La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena pidió este domingo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) anular la contratación de la empresa HDA Inversiones e Ingeniería S.A. por un monto de 29.963.000 bolivianos porque no tiene ninguna experiencia para la “Actualización de la Plataforma Biométrica”. Explicó que HDA se asoció a la empresa NEC que fue responsable del manejo del Padrón Biométrico- 2019 y que fue observado por la OEA, luego de las denuncias de fraude electoral en favor del entonces candidato presidencial Evo Morales del MAS. Recordó que HDA perdió todas las licitaciones anteriores por no acreditar experiencia ni la propiedad del programa y de los equipos que solamente la pudo dar NEC. “Hay una asociación y documentos oficiales entre NEC y HDA y por eso le debieron dar el contrato”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol. Sostuvo que la nueva empresa no corregirá las deficiencias observadas al Padrón Biométrico porque solo se limitará a inscribir a nuevos votantes. Considera que tal vez por eso el monto del contrato es bastante bajo y se dejó a 34 empresas fuera del proceso de licitación porque en realidad “el Estado se había amarrado a la empresa NEC”. “Esto sin duda hay que investigar, es una denuncia que viene de varias empresas. Tendríamos que investigarlo, pero si así fuera y esa es una preocupación y parece que fuera el caso por todo el historial del proceso, que hay cosas que no están bien. Eso es inaceptable porque el gobierno no puede hacerse esclavo de una empresa que ahora tendrá el monopolio de los servidores del Biométrico”, manifestó. Sugirió al TSE anular el contrato y rehacer en buena fe el proceso de contratación y aclaró que su observación no apunta a destruir la credibilidad del Tribunal, sino al contrario, pedir que se demuestre credibilidad. También cuestionó la coincidencia del monto ofertado por la empresa HDA porque se habría acomodado justo al presupuesto destinado por el TSE, es decir, menos de 30 millones de bolivianos y eso podría significar que una empresa trabaja con información privilegiada. El pasado 15 de mayo, el TSE emitió un comunicado informando que el 12 del mismo mes fue publicada la resolución de contratación en el SICOES, emitida por el Responsable del Proceso de Contratación de la Licitación Pública Internacional para la Actualización de la Plataforma Biométrica.