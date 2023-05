Ministra Prada desmiente ataque del gobierno a la Iglesia Católica





21/05/2023 - 17:40:30

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, desmintió este domingo que se pretenda un supuesto ataque del Gobierno a la Iglesia Católica. “No es como se busca posesionar ahora que sería un ataque de nuestro Gobierno a la Iglesia, por favor, lo que tenemos que hacer es cerrar filas en torno a los niños y a las niñas, no buscar eludir responsabilidades”, señaló la autoridad en entrevista con Bolivia TV. Explicó que el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes no solo apunta a sancionar a sacerdotes pederastas, sino a cualquier persona que cometa estos delitos sexuales en contra de los menores de edad en Bolivia. “Nosotros somos un Estado laico, hay un respeto desde lo que establece nuestra Constitución (…) Aquí no se trata de identificar lo que pasa con la Iglesia Católica, ha habido este tipo de denuncias en otras organizaciones religiosas, en otras instancias que no son religiosas. Lo que se ha conocido en relación a últimos casos de sacerdotes ameritan acciones”, enfatizó. Cuestionó que en su momento la cúpula eclesiástica no haya tenido acciones “contundentes” en defensa de las víctimas, pero se incurrió en un presunto encubrimiento y ahora se busca desviar el tema aseverando que hay un ataque. “No podemos encubrir el delito de pederastia, por eso el presidente (Luis Arce) nos ha instruido pedir al Vaticano los antecedentes de sacerdotes que lleguen en misión al país, para cuidar a nuestros niños y niños (…) ¡Basta de silencio!”, señaló. ABI