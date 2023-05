Financial Group, señalada por utilizar al Banco Fassil con el esquema Ponzi





Página Siete.- “Inflaba el capital del Banco Fassil de una manera mentirosa”. “Tenía los mismos directores”. “Compraba inmuebles y los vendía a precios elevados”. “Evadía impuestos”. “Lavaba activos”. Utilizaba a la entidad bancaria “a través del esquema Ponzi”. Esas son algunas conclusiones a las que especialistas y exautoridades llegaron -luego de revisar documentación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)- para describir a la firma Santa Cruz Financial Group, principal inversor de la compañía intervenida. En oposición, otro experto advirtió irregularidades desde el 26 de abril, cuando autoridades del país intervinieron uno de los bancos más grandes de Bolivia, luego de la detención de cuatro de sus ejecutivos, acusados de delitos financieros, entre protestas de los usuarios que exigían la devolución de su dinero. ¿Qué es el Santa Cruz Financial Group? Es una empresa financiera del Banco Fassil y de otras firmas, algo que está avalado por la Ley de Servicios Financieros. “La norma establece que las empresas del mercado financiero, es decir de intermediación, que tienen conexión entre sus accionistas, tienen que conformar grupos financieros. Esto es importante porque la autoridad de supervisión del sistema financiero, a través de la supervisión consolidada, efectúa una verificación del funcionamiento de esos grupos. Es como la madre de todas las empresas del grupo financiero”, explicó Lenny Valdivia, exdirectora de la autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Según datos del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), el Financial Group nació en 2017. Por los documentos filtrados por la Unidad de Investigaciones Financieras a medios de comunicación, la empresa realizaba movimientos irregulares y mentirosos. “Era un financiamiento circular que provenía de los propios préstamos u operaciones financieras que llevaba adelante Fassil. Esto significaba que se inflaba el capital del Banco Fassil, de una manera no legal y mentirosa porque no representaban inyecciones nuevas de capital sino que venían de recursos que el Banco Fassil prestó a terceras personas que luego inyectaban estos recursos al propio banco, a través de este grupo de financiamiento”, interpretó Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de Bolivia. Sin embargo, para el jurista Johan Zambrana -especialista en derecho empresarial, derecho tributario y derecho constitucional- Santa Cruz Financial Group y el Banco Fassil son dos empresas distintas, basándose en la revisión de información en el Seprec, la Bolsa Boliviana de Valores, y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). “Ninguna sociedad se aprovechó de la otra. Por el contrario, el Banco Fassil tiene como accionista a la sociedad Santa Cruz Financial Group con una participación del 36.7692000000% del 100% del capital social del referido banco, y no al revés; por lo tanto, cada incremento del capital social que pudo efectuarse en el banco, pues también salió del aporte que pudo efectuar Santa Cruz Financial Group. Es decir que, Santa Cruz Financial Group, por su aporte económico, robusteció al banco, al igual que los otros accionistas del referido banco, y toda esta información es pública y se encuentra en la propia página de la ASFI, además de que esa conformación accionaria fue aprobada y autorizada por la ASFI”, aclaró. Nadia Beller, abogada y analista, quien obtuvo documentación oficial, identificó que el Grupo fue creado “por Inversiones La Sierra, por siete familias de Santa Cruz. Son dueños, inicialmente, del 77%. Ahora ese 77% bajó al 72%, esto por una regulación de la ASFI, que los obligó a crear la sociedad controladora”. Con datos de la asamblea de inversores de La Sierra y de Santa Cruz Financial Group, Beller detalló que “Inversiones La Sierra comenzó con 14 millones de dólares y ahora tiene más de 1.000 millones de patrimonio porque es dueña de las otras empresas”. Esquema Ponzi “Hay un esquema Ponzi como tal. Puede ser muy difícil para las autoridades seguir un caso penal, ya que este tipo de esquema no está tipificado claramente en las leyes bolivianas. Es más, no existe en el país una normativa precisa referente a las denominadas estafas piramidales”, advirtió Jaime Dunn, analista económico. El especialista especificó que “en Bolivia hubo varias estafas piramidales como Finsa, caso Roghhel y bancos ya quebrados donde varias personas quedaron impunes y hasta libres. Casi nadie recuperó su inversión y con el tiempo han quedado en el olvido”. El esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del de nuevos inversores. “En un esquema Ponzi o piramidal se pagan altos rendimientos a inversionistas con sus propios aportes y de nuevos inversionistas. Para que funcione se requiere que el número de participantes nuevos sea mayor al de los existentes”, detalló Dunn, quien identificó que en el caso del Financial Group “puede haber similitudes a un esquema Ponzi; la evidencia en realidad muestra presuntos delitos tipificados como legitimación de ganancias ilícitas y vinculación de créditos principalmente”. Un análisis similar tuvo Espinoza. “Santa Cruz Financial Group, en la medida que empieza a evolucionar el esquema de estafa que se implementó en el Banco Fassil, también empiezan a utilizarlo como una herramienta para obtener ganancias, a partir de pérdidas para Fassil”, dijo. Los mismos dueños El poder conjunto presentado ante el Ministerio de Justicia evidencia que en todas las empresas que son parte de Financial Group aparecen las mismas personas y todas tienen a los mismos directores. “De una forma u otra terminan siendo dueños de lo mismo. Los directores se repiten en todas las empresas”, cuestiona Beller. Pero Zambrana cita “la Ley de Servicios Financieros, Ley 393 del 21 de agosto de 2013”, para refutar que “sí se permite que la misma persona pueda representar a la sociedad de un grupo financiero, y este grupo puede ser conformado por empresas nacionales o extranjeras”.

APG "Overlimit" El abogado Zambrana identificó que el Banco Fassil fue intervenido "por una supuesta denuncia de 60 personas que no podían retirar sus ahorros, depósitos a plazo fijo, también bajo el argumento de que eran sumas líquidas y exigibles por unos créditos de tarjetas de créditos overlimit (cancelados en su totalidad antes de la intervención y antes del proceso penal), así empieza. Entonces, ¿cuál es la estafa piramidal? Todos los créditos nacen con respaldo de garantías de entorno económico personal, familiar o empresarial y por garantías reales, además de que esos créditos tienen seguros, y, en todo caso, tendría que informar la ASFI cuál es el estado de esos seguros de los créditos objeto de investigación". Inmuebles "Santa Cruz Financial Group compraba bienes inmuebles a precios de mercado, a terceras personas, usualmente, y luego se los vendía a Fassil, a precios mayores. ¿Qué genera esto? Una transferencia de utilidades", definió Espinoza. La exdirectora de la ASFI consideró que "el grupo financiero ha sido utilizado por los responsables y accionistas del Banco Fassil para sobrevaluar la compra de bienes inmuebles. Un bien fue comprado por Santa Cruz Financial Group en unos 16 millones de bolivianos y el mismo mes, en octubre, fue vendido con un sobreprecio de 8 millones de bolivianos". Zambrana consideró que "tampoco es correcto expresar que Santa Cruz Financial Group, como accionista, se aprovechaba del Banco Fassil porque no entiendo cómo se puede aprovechar, si Santa Cruz Financial Group no tiene créditos en el Banco Fassil o por lo menos los fiscales e investigadores no han informado nada de aquello". Evasión impositiva Para los especialistas, el caso del Financial Group y el Banco Fassil también está relacionado con la evasión impositiva. "Cuando Fassil compra estos inmuebles a precio sobrevaluado, sus utilidades van cayendo; por lo tanto, no se paga impuestos", identificó Espinoza. Por tal situación, Beller observó que "ya es un tema del Estado y no de privados, como ellos lo quieren encarar". Lavado de activos Para Valdivia, el caso de Santa Cruz Financial Group "es un tema de lavado de activos, que es un delito muy grave porque implica que los dineros provenientes de una actividad ilegal, puede ser de corrupción, narcotráfico, de contrabando y de otras actividades ilegales, se las introduzca al sistema financiero para normalizar su uso. Por eso decimos que es un delito mucho más grave".