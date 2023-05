4 empresas, 7 obras y lista de allegados señalados por coimas pagadas a Santos





21/05/2023 - 08:10:47

Página Siete.- Cansada de ser acusada del robo del dinero proveniente de coimas, Claudia Cortez Solano decidió revelar los nombres de siete obras y cuatro de las empresas que pagaron “comisiones” al exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz, a cambio de que él las favorezca con las adjudicaciones de contratos. En su declaración ante la Fiscalía, Cortez también citó una lista de funcionarios implicados. “Calculo que en total recaudé para el ministro alrededor de 19 millones de bolivianos en coimas de todas las obras que negocié”, aseguró Cortez, conocida como la “negociadora”, al portal Rimay Pampa. Así lo ratifica también la Fiscalía. “La señora Claudia Cortez Solano ha prestado su declaración informativa en fecha 16 de mayo de 2023 en calidad de testigo. Ha dejado en claro que fueron varios procesos de contratación en que se habría realizado el cobro de coimas”, señala parte de la imputación formal contra el exministro Santos. Las siete obras La “negociadora” reiteró su afirmación ante la Fiscalía y citó los nombres de siete de las obras que presuntamente se adjudicaron proyectos de forma ilegal. “Teniéndose los siguientes procesos: 1. Alcantarillado en Viacha (en La Paz). 2. Construcción de (una planta de tratamiento de) agua potable en Sacaba (Cochabamba). 3. Alcantarillado del municipio de Chinchaya (en La Paz). 4. Alcantarillado (para el municipio) de Desaguadero (en La Paz). 5. Construcción de una planta (de tratamiento de agua) en Pampahasi – Alto Obrajes (en La Paz). 6. Construcción del sistema sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Laja – Colchane (en La Paz). 7. Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado, sistema sanitario (construcción de una) planta de tratamiento de aguas residuales de Achacachi (en La Paz) entre otros varios”, detalló Cortez en su declaración formal. Cuatro empresas y montos En una de sus primeras revelaciones, Cortez afirmó que la primera coima que el ministro recibió fue de 2.340.000 bolivianos, equivalente al 3% de los 78 millones que costó el contrato para la construcción de alcantarillado en el distrito 6 de Viacha. La Constructora Apolo Ltda. de Santa Cruz es la firma que se adjudicó la obra. De acuerdo con el relato de Cortez, el representante de la empresa, de iniciales R.A., fue quien negoció con ella el pago del 1% (780 mil bolivianos) como adelanto para Santos, con el fin de asegurar el trato, según la imputación. “Pedí a la empresa el restante 2% cuando cobró su anticipo. El señor R. A. me dio en efectivo un millón 560 mil bolivianos. Me entregó el dinero en una casa alquilada sobre la calle Ingavi de La Paz, cerca de la plaza Riosinho”, contó Cortez a Rimay Pampa. Página Siete llamó al teléfono de esta firma en Santa Cruz, pero la persona que respondió dijo que R.A. no estaba ahí y no podía facilitar su número de celular. De la misma forma, la “negociadora” reveló que la segunda coima que el ministro recibió fue de 842.523 bolivianos por la adjudicación de la obra Aducción 2 PTAP Jove Rancho Colcapirhua, zona Sur Cochabamba – Tramo 2. “Esta obra se dividió en tres paquetes. El primero fue adjudicado a la Asociación Accidental Quenamari por 22.295.755 bolivianos; el segundo, a la Asociación Accidental Aguas del Sur por 21.063.087; y el tercero, a la Empresa Constructora y Consultora Daoli Srl. por 20.497.334 bolivianos. En total: 63.856.176 bolivianos”, detalló la “negociadora”. Precisó que Santos recibió la coima de sólo una de esas empresas. Este medio buscó los teléfonos de estas tres empresas, pero no tuvo resultados. Las plataformas digitales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua mostraron en fotografías la entrega de por lo menos dos de estos proyectos, en actos en los que participó el presidente del Estado, Luis Arce. Acusaciones La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, afirmó que recibió la denuncia de Cortez en enero de este año. De manera general, hizo conocer cómo funcionaba el mecanismo del cobro de las coimas y el lavado de ese dinero por medio de la compra de bienes e inmuebles a nombre de familiares del entonces ministro de MMAyA. En marzo, ante la inacción de Ríos, la denuncia llegó a conocimiento del diputado Gualberto Arispe, del MAS, afín al ala evista, quien en conferencia de prensa no sólo reveló copias de los depósitos bancarios y de los testimonios de propiedad inscritos en Derechos Reales, sino también las conversaciones de WhatsApp que había entre Cortez y Juan Santos. Ríos no presentó la denuncia hasta después de que el periodista Andrés Gómez publicara la nota en Rimay Pampa, en la que Cortez contó su versión. La lista de implicados “Cuando él me decía que le entregue (el dinero de las coimas), se lo entregaba en el lugar que me decía; yo registraba la fecha, hora y lugar, para rendirle cuentas. Él siempre fue desconfiado, por eso anotaba, ese registro también lo anoté en la computadora del ingeniero Ricardo B.; él me ayudó y fue quien también conocía de estos cobros, junto con el ingeniero Álvaro C., quienes en una oportunidad le robaron un dinero”, declaró Cortez ante la Fiscalía. Entre quienes supuestamente también tuvieron en sus manos el dinero o eran parte del esquema de corrupción, figuran Jhonny Santos Sánchez, sobrino del exministro, detenido junto a la funcionaria Viviana Bautista; su cuñado, Fernando T, el viceministro de Medio Ambiente, Carmelo Valda; el excoordinador del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP/PAAP), Juan Pablo D.; Juana Roxana M.; y el albañil “Pato Q.”. Según las conversaciones de WhatsApp, el viceministro Valda era uno de los funcionarios que pugnaba por el cobro de las coimas con el exministro Santos. La “negociadora” señaló que entre Valda y Juan Pablo D. lograron cobrar coimas a las otras dos empresas que se adjudicaron la obra Aducción 2 PTAP Jove Rancho Colcapirhua, zona Sur Cochabamba – Tramo 2. En contacto con Página Siete, Valda negó las acusaciones y afirmó que de ser citado se presentará a declarar ante la Fiscalía. Sostuvo que nunca tuvo contacto con otros de los implicados y que está dispuesto a levantar su secreto bancario. Sin embargo, según la explicación que Cortez dio, en el esquema de corrupción también están implicados quienes se constituyeron en fiscalizadores de los procesos de licitación de todos los contratos. El asambleísta Arispe mostró que el intercambio de mensajes revelaba un “carácter ambicioso e inescrupuloso” de Santos, quien en una oportunidad acusó a Cortez y a su edecán de haberse robado 10.000 bolivianos. La “negociadora” relató que en otra oportunidad también la acusó a ella y a Viviana Bautista, persona de confianza del exministro, de robar similar cantidad de dinero. “El ministro (Santos) quería las comisiones de los tres paquetes (de la obra Aducción 2 PTAP), quería todo para él. Él jamás quería compartir (el dinero de las coimas) con nadie, ni un peso. Siempre decía: me están robando, me están robando”, relató Cortez. La mujer afirmó que fueron estas constantes acusaciones y la presión para conseguir más dinero lo que la obligó a alejarse de Santos y luego a revelar los detalles del delito. El exministro Santos presentó su renuncia hace una semana y este viernes lo enviaron al penal de San Pedro, como el principal acusado en el cobro de las coimas.