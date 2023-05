Comisión del Vaticano llegará al país para ver el caso pederastia





21/05/2023 - 08:03:59

Página Siete.- Una comisión del Vaticano llegará al país para hacer seguimiento a las denuncias de pederastia. “Llega la próxima semana”, confirmaron dos fuentes ligadas a la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB). También especificaron que el grupo se reunirá con los obispos bolivianos, en Cochabamba. “No tengo la fecha exacta, pero está confirmado que llegan al país, después se anunciarán los detalles de la visita. Está confirmada su visita, es lo único que le puedo decir”, aseguró una de las dos fuentes consultadas por Página Siete. La otra explicó que los representantes visitarán Cochabamba para encontrarse con obispos del país. La reunión está fijada para este martes. Hasta el momento, la Fiscalía recibió al menos ocho denuncias por pederastia en contra de sacerdotes, entre ellos los jesuitas españoles Alfonso Pedrajas y Luis María Roma, ya fallecidos. La Procuraduría del Estado y la Compañía de Jesús en Bolivia presentaron varias denuncias penales y las investigaciones se han extendido en varios departamentos. Ayer, la Comunidad Educativa de la Iglesia Católica Boliviana, dependiente de la CEB, pidió una investigación transparente y sin color político, además de no olvidar la labor educativa de la Iglesia católica en el país. Los miembros de la entidad se reunieron en la Llajta, desde donde emitieron un pronunciamiento. “Repudiamos con firmeza todos los acontecimientos ligados al abuso de menores de edad y de igual forma nos adherimos al dolor de todas las víctimas y sus familias. Por ello pedimos que su identidad no sea mellada a través de un bombardeo mediático que genera una revictimización. Solicitamos que estos hechos sean investigados dentro del debido proceso, para la consecución de una justicia transparente sin colores y ribetes políticos o direccionamientos sesgados”, señala el pronunciamiento. El secretario ejecutivo del área educativa de la Iglesia católica, Jorge Fernández, advirtió que hay un acoso por parte de diferentes grupos en contra de las unidades educativas católicas, privadas y de convenio. Indicó que esto está generando nuevas víctimas, pues en estos establecimientos hay niños y niñas que se ven afectados. Fernández llamó a no olvidar la obra educativa de la Iglesia católica.