Laicos de Bolivia exigen celeridad en los casos de abuso a menores para evitar cortinas de humo





20/05/2023 - 23:54:53

Opinión.- El Consejo Boliviano de Laicos exigió celeridad y transparencia en los casos de abuso a menores para que no se dilaten en investigaciones y luego sean utilizados como cortinas de humo para tapar otros problemas mayores que enfrenta el país. A propósito de denuncias de pederastia, en un comunicado emitido este 19 de mayo, expresan su rechazo a las acusaciones y agresiones infundadas a la Santa Iglesia Católica de parte de grupos que no profesan nuestra fe o sirven a ideologías humanas. También exigió a los medios de comunicación “imparcialidad y responsabilidad en el manejo de la información, evitando tergiversaciones de interés económico o político partidario, puesto que la Iglesia la componen todos los bautizados y aseguran que no permitirán que se enlode un servicio impecable que durante siglos se viene desempeñando”. Aseguran ser testigos de la formación de varias generaciones con valores y también del trabajo infatigable que han desarrollado innumerables sacerdotes, religiosos y religiosas que han ofrendado sus vidas por los derechos, las libertades y la promoción de la dignidad humana en todo el territorio nacional. En relación a los casos denunciados, reconocen que los mismos son repugnantes y se enfrentan avergonzados ante tales hechos que deben ser derivarlos a la Justicia Ordinaria para una investigación objetiva y la aplicación de sanciones de acuerdo con la Ley. Asimismo, hacen un llamado a adoptar una política de «tolerancia cero» frente a estos delitos, sin importar si provienen del clero u otras autoridades o ciudadanos del país. Los fieles laicos exhortan a brindar la debida atención a las víctimas de estos delicados actos, cooperando en su rehabilitación y evitando cualquier forma de revictimización, puesto que los delitos deben ser tratados de manera individual, sin juzgar a las instituciones u obras de la Iglesia en su conjunto.