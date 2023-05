Gobierno anuncia el operativo antidroga más grande de la historia en la zona donde opera Evo





20/05/2023 - 23:36:41

Página Siete.- “Este es el operativo más importante y más grande efectuado por nuestras Fuerzas del Orden en toda la historia de nuestra Patria”, anunció este sábado el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para referirse a los resultados de dos operaciones (Perseo y Colmena) que en sólo tres días desmantelaron siete laboratorios de cristalización y 27 fábricas de pasta base de cocaína en el Trópico de Cochabamba, zona donde el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, tiene su centro de operaciones. No hubo personas aprehendidas y la afectación a la actividad del narcotráfico es de al menos 1,9 millones de dólares, según cálculo de esa autoridad, que personalmente asistió a la zona de operaciones acompañado de un grupo de periodistas, entre ellos un enviado de Página Siete. “¡Somos un gobierno de acciones, no de especulaciones o discursos!”, escribió el ministro en su cuenta en Twitter, en un hilo de textos que acompañó con fotografías de las acciones policiales y que consideró que es “la noticia más importante del año”. El operativo se dio en medio de la creciente tensión que existe entre los dos bloques enfrentados del MAS, Evistas y Arcistas, que ha llevado al jefe masista y expresidente a denunciar en reiteradas oportunidades que existe un plan para desprestigiarlo. En marzo de este año, por ejemplo, Morales denunció que desde el Ministerio de Gobierno se habría instruido hacerle seguimiento, ante lo cual Del Castillo respondió que todas las acciones de su despacho están destinadas a combatir el crimen. “Nos llama la atención las declaraciones del expresidente, Evo Morales, quien aseguró que desde el Ministerio de Gobierno estaríamos persiguiéndolo o haciéndole seguimiento usando a las fuerzas policiales. Aclarar que todas nuestras fuerzas del orden están destinadas a combatir el crimen y la delincuencia en el país”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales. Ya en diciembre de 2022, Morales había acusado a Del Castillo por el robo de su teléfono celular que le fue despojado durante un cierre de campaña en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. “Quiero aprovechar en día de Navidad, por favor ministro de Gobierno, hermano Del Castillo, devuélvamelo mi celular, no vas a encontrar nada, salvo que puedes montar algo”, señaló durante su programa dominical en radio Kausachun Coca. El Trópico de Cochabamba es una zona roja del narcotráfico y allí es donde Morales tiene su vivienda y su centro político de operaciones, que maneja desde la presidencia de las seis federaciones de cocaleros de la zona. También en esa zona se encuentra instalada la central de Radio Kausachun Coca, donde conduce un programa dominical. La pasada semana, la Policía desarticuló en el Trópico de Cochabamba una “organización criminal” vinculada a secuestros. Fueron aprehendidos Nabor L., Mateo R. y Alfredo R. que, junto a otros nueve antisociales, formaban la banda delictiva. Poco antes, el 15 de mayo, las fuerzas antidroga destruyeron un megalaboratorio que tenía la capacidad de producir al día hasta 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. “Aproximadamente trabajarían en este lugar entre 25 a 30 personas, un laboratorio que tenía la capacidad de producir diariamente entre 80 a 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este laboratorio cuenta con un área de discoteca activo, un área de destilación activo, áreas de máquinas y generador de energía, un área de depósitos de sustancias químicas, tanto sólidas como líquidas”, detalló entonces el ministro Del Castillo. Este fin de semana, las fuerzas antidroga intervinieron 27 fábricas y 7 laboratorios de cocaína en el Chapare, que funcionaban desde hace aproximadamente tres años. Página Siete acompañó los operativos y en el lugar se verificó que las instalaciones contaban con equipos de comunicación satelital, gran cantidad de precursores y hambientes amplios y hábilmente camuflados entre la vegetación, para el proceso de producción de la sustancia. Asimismo, estaban provistos con lavadoras, generadores eléctricos, microondas y equipos de prensado y empaquetado en forma de ladrillos.