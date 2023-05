El silencio: Así es la nueva serie con una estrella de Elite que llegó a Netflix





20/05/2023 - 12:08:53

Infobae.- “Sergio Ciscar (Arón Piper) no ha dicho una sola palabra desde que asesinó a sus padres hace seis años. Ahora una psiquiatra busca descubrir lo que sucedió llevando a cabo una retorcida investigación”. Así resume la sinopsis de El silencio, una nueva ficción española que acaba de sumarse al catálogo de Netflix. La serie cuenta la vida de un muchacho acusado de un doble homicidio: mató a sus padres. A partir de este hecho, el joven decidió hacer silencio absoluto como una forma de poder seguir adelante con su vida. Aunque las autoridades y el resto de la familia insistieron en que hablara, él no lo hizo y tampoco admitió su culpabilidad. La historia se destrabará cuando Ana Dussel (Almudena Amor), una especialista en psiquiatría, decida tomar el caso y comienza a analizar las razones de esta decisión. Luego de una estadía de seis años en prisión, Sergio hizo un gran trabajo en el área de los invernaderos en donde realizó tareas como cualquier otro preso. Así el joven regresa a la casa de sus padres donde un tiempo atrás se llevaron a cabo los crímines (sus padres fueron arrojados por la ventana). Además, ingresa en un programa de seguimiento diario para determinar su estado psicológico actual. El silencio cuenta una historia llena de acción, intriga y algo de romance. Así se refirió en un comunicado de prensa su director, Aitor Gabilondo: “Es un thriller psicológico sobre los monstruos que engendran los silencios y las palabras no dichas. La indagación en la personalidad de un joven inexplicablemente violento, el temerario acercamiento de una psicóloga a la mente de un joven cansado de ser observado desde fuera”, definió el director también de la serie Patria, de HBO Max. También agregó que encontró la inspiración en la canción “Cristálida” (escrita e interpretada por el argentino Luis Alberto Spinetta). “La experiencia ha sido una de las mejores que he tenido. Todas las series son un trabajo en equipo, pero en este caso lo es aún más. Las aportaciones de Arón Piper, Almudena Amor y el gran trabajo de dirección de Gabe Ibáñez, han mejorado la propuesta. Estoy deseando que se estrene la serie”, dijo el director sobre su primera serie para Netflix días antes de su lanzamiento. Completan el elenco de la serie Cristina Kovani (La caza), Manu Ríos (Élite, La edad de la ira), Aitor Luna (Los herederos de la tierra, Valeria), Ramiro Blas (El internado: Las cumbres), Aria Bedmar (Los herederos de la tierra, Dime quién soy) y Mikel Losada (Ane, García y García), entre otros. El silencio cuenta con seis episodios de 40 minutos cada uno y ya la puedes disfrutar en Netflix.