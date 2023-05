Ministro de Educación: Uso de uniforme no es obligatorio y se ratifica descanso pedagógico para el 3 de julio





20/05/2023 - 11:34:57

El ministro de Educación, Edgar Pary Chambi, ratificó este sábado que el horario de invierno continúa vigente por las bajas temperaturas registradas las últimas semanas en gran parte del país y recordó a la comunidad educativa que el uso de uniformes para asistir a clases no es obligatorio. La autoridad confirmó, de acuerdo con un reporte institucional, que el lunes 3 de julio iniciará el descanso pedagógico e instó a los padres y madres de familia y tutores no enviar a la escuela a las y los estudiantes que estuvieran resfriados. Esto con el fin de evitar contagios masivos. En esa línea, Pary consideró que es más importante precautelar la salud de los estudiantes durante la temporada preinvernal e insistió a los progenitores en acudir a los puntos de vacunación contra la influenza con sus hijos menores de 12 años, pues afirmó que "es vital para garantizar el desarrollo de las actividades educativas en la modalidad presencial". "Nuestro Gobierno, a través del Ministerio de Salud, está trabajando en el tema de vacunación y es importante sumarnos a esta campaña para garantizar la salud de nuestros estudiantes", remarcó el ministro de Educación, al subrayar que la prioridad de la institución pública que preside es asegurar el cumplimiento del calendario escolar. El artículo 42 de la Resolución Ministerial 0001/2023 establece que el uso del uniforme no es obligatorio para asistir a clases; Asimismo, la norma estipula que el descanso pedagógico está planificado para las dos primeras semanas del mes de julio.