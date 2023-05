Camacho declaró por los avasallamientos en las Lomas de Arena; denuncian que ha perdido 20 kilos





20/05/2023 - 08:47:28

El Deber.- El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declaró este viernes en calidad de denunciado por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por los avasallamientos registrados en las Lomas de Arena a finales del año pasado. Su abogado defensor, Martín Camacho, señaló que la autoridad departamental brindó su testimonio en el penal de Chonchocoro, de La Paz, hasta donde llegó un fiscal de El Alto que está cooperando con la investigación que abrió la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a denuncia del diputado del Movimiento al Socialismo, Hernán Hinojosa. “La audiencia fue presencial y presentamos los descargos de la Pausa Ambiental a las Lomas de Arena que determinó la Gobernación el 5 de diciembre de 2022 y documentos de las inspecciones que se hicieron al lugar, las mismas que ya habían sido presentadas por el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Jhonny Rojas, y pese a ello se lo citó al gobernador para que declare”, informó el jurista en contacto con EL DEBER. Hinojosa presentó esta denuncia el 20 de diciembre contra Luis Fernando Camacho y el alcalde de La Guardia, Rufino Correa, (del MAS) por el supuesto delito de incumplimiento de deberes por no detener los avasallamientos en el Centro Turístico Kim, ubicado en la zona de recarga acuífera de las Lomas de Arena, según explicó Martín Camacho. “Este caso es una muestra clara de la persecución política en contra de líderes de oposición, en especial contra el gobernador cruceño, porque la Gobernación ya había declarado pausa ambiental en las lomas el 5 de diciembre y había notificado a la Policía y Fiscalía para que intervengan en estos predios. Pese a eso, la Fiscalía aceptó la denuncia del diputado del MAS que fue presentada 15 días después de esta pausa”, cuestionó el jurista. Asimismo, Camacho lamentó que hasta la fecha no le hayan tomado la declaración al alcalde de La Guardia, puesto que “se la suspendieron en cuatro ocasiones porque no estaba el policía o el fiscal asignado al caso, pero al gobernador piden colaboración a otros fiscales de otros departamentos para poder recibir su testimonio”. Salud deteriorada La salud del gobernador cruceño se agrava cada día que pasa, puesto que aparte de que sufre por el síndrome de Churg-Strauss, la altura y las bajas temperaturas del centro penitenciario paceño provocan que su presión arterial se eleve, según señala el abogado Martín Camacho. “Esta presión alta no ha podido ser controlada por los médicos de la cárcel y en ocasiones lo medican sin control para intentar tranquilizarlo. Para contrarrestar esto también le están realizando una dieta alimentaria que le ha provocado que pierda masa muscular, 20 kilos, porque ahora pesa 58 kilos”, señaló. El abogado del gobernador, también cuestiona la obstrucción que existe para aplicarle el tratamiento médico que debe recibir Luis Fernando Camacho por su enfermedad de base. “Los médicos de cabecera del gobernador informaron que su tratamiento debe ser aplicado entre 15 a 20 días al gobernador, pero los médicos del penal solo lo aplican cada 20, sin importar si antes tiene síntomas característicos de esta enfermedad como dolores musculares, alergias y otros”, señaló. Por esta razón, Martín Camacho dijo que están pidiendo a la justicia que le permitan al gobernador cruceño hacerse una valoración médica en una clínica para que se conozca un informe real sobre el deterioro de su salud, puesto que señala que los galenos del penal adulteran sus resultados para hacer creer que tiene buena salud.