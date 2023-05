Diputado Cabezas denuncia la desaparición de su hermana y pide ayuda para dar con su paradero





19/05/2023 - 20:36:10

Página Siete.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, denunció la desaparición de su hermana y pidió ayuda a las autoridades y la población para dar con su paradero. “Ayúdenme por favor a encontrar a mi hermana, Rosa Cabezas Veizán, tiene 45 años de edad, vestía blusa negra”, posteó en sus redes sociales el legislador. Dijo que su hermana desapareció el sábado 13 de mayo del presente, a las 10:00 de la mañana, salió con rumbo desconocido de su domicilio ubicado en Tiquipaya, Cochabamba. El legislador detalló este viernes que su hermana trabaja en una entidad privada, lugar donde también residía junto a sus mascotas. Agregó que sus sobrinos se percataron de que los perritos estaban abandonados, situación que llamó la atención, porque ella no solía dejar abandonadas a sus mascotas. Cabezas dijo que desde aquel momento no supieron más de su hermana. Informó que ayer se formalizó una denuncia ante el Ministerio Público y espera que la Policía logre dar con el paradero de Rosa Cabezas. El diputado expresó su preocupación por los casos de inseguridad en el país, alegó que la inseguridad se haya apoderado de las calles al extremo de que las personas ya no pueden salir de sus casas.