Ahora procesan por extorsión a denunciante de Quispe; su familia teme por ella





19/05/2023 - 20:15:36

Página Siete.- Danitza P. L., la joven que denunció que fue víctima de violación y agresión física en tres ocasiones por parte del gobernador Santos Quispe, ahora es procesada por extorsión. Guido Calcina, abogado de la mujer que el jueves sufrió una descompensación luego de que la Fiscalía decidiera que la autoridad se defienda en libertad, lamentó que el Ministerio Público no haya valorado las pruebas. Su familia teme por ella. “Después de la determinación del fiscal, mi defendida sufrió una descompensación en su salud y según los familiares tuvo que acudir a un centro médico, porque además el jueves la Fiscalía en La Paz admitió una denuncia contra ella por extorsión presentada por el gobernador”, confirmó Calcina a Página Siete. El jueves, el Ministerio Público determinó que la autoridad departamental se defienda en libertad, por la denuncia de violación y agresión física que según la víctima sufrió en tres oportunidades desde 2021.

“La víctima está ahora muy preocupaba por el proceso de extorsión que le abrieron en La Paz, nada raro que la convoquen para los próximos días”, Guido Calcina, abogado de Danitza P. L. El jueves por la mañana, Danitza P.L., de 23 años de edad, fue insultada y amenazada supuestamente por funcionarios de la Gobernación, cuando se encontraba con su familia por la Plaza Murillo, unas horas antes de que Quispe brinde su declaración en la Fiscalía de El Alto. “Durante la audiencia del jueves, hemos presentado un memorial con el video de cómo la víctima fue agredida e insultada en la Plaza Murillo por funcionarios de la Gobernación, porque esto es una obstaculización al proceso y si el gobernador hubiera querido demostrar que es inocente, debió instruir a su personal no atacar a la víctima”, explicó Calcina. El entorno familiar de la joven teme por la seguridad de ella. En el transcurso de la audiencia del gobernador en El Alto, se confirmó que la Fiscalía de La Paz admitió la denuncia de Quispe en contra de la joven por extorsión. Según el gobernador, Danitza P.L. intentó extorsionarle pidiéndole 300 mil bolivianos y cuatro ítems, algo que sin embargo la joven rechaza. “La víctima está muy preocupaba por este otro proceso que le abrieron, nada raro que la convoquen para los próximos días porque ahora está sindicada por extorsión”, precisó Calcina. La defensa anunció que mandarán cartas a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia y la Comisión de Defensa de las Mujeres en la Asamblea Legislativa para que puedan hacer un seguimiento al caso de la joven. Calcina denunció además cómo las organizaciones sociales ejercieron presión el jueves afuera de la Fiscalía de El Alto, algo que jurídicamente se llama “obstaculización al debido proceso”. El abogado lamentó también que la Fiscalía “no haya valorado correctamente” las pruebas testificales, los informes forenses, la valoración psicológica y otros en la audiencia del jueves. El abogado defensor confirmó que Quispe admitió que es propietario de uno de los departamentos, donde ocurrió la agresión sexual y física. Mandó 45 cartas a la Asamblea Departamental En su desesperación por las amenazas y amedrentamientos que sufrió desde que hizo pública la denuncia de violación por parte de gente cercana a Quispe, Danitza P.L. envió 45 cartas a los representantes de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para que investiguen su caso. Esa instancia recién se reunirá a partir del 31 de mayo. “Sí, hemos recibido las cartas la pasada semana y según la norma desde el 31 de mayo podemos convocar al Plenario, pero el caso de esa denuncia ya está en la Comisión Jurídica”, informó Wilfredo Chinche, presidente de la ALD.



El asambleísta departamental Israel Alanoca confirmó que el pleno no es convocado desde el 8 de mayo. El asambleísta y su agrupación Somos Pueblo mandó una petición de informe para que Quispe comparezca ante la Asamblea. En agosto 2021, Quispe se salvó de ir a la cárcel por una denuncia por uso indebido de un vehículo oficial, con el cual según la acusación provocó un accidente de tránsito. Al final un juez lo absolvió de culpa y la autoridad salió en hombros de sus partidarios. El jueves, sus seguidores celebraron la decisión de la Fiscalía, pero unas horas antes bloquearon el ingreso y salida de personas del edificio donde funciona esa repartición pública. “¡No sale Santos, no sale nadie!”, gritaron.