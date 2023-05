Vocero: Uno de los problemas de Bolivia es el contrabando de combustibles





19/05/2023 - 20:06:28

El vocero presidencial Jorge Richter señaló este viernes que uno de los problemas de Bolivia es el contrabando de combustibles que son subsidiados por el Estado y exhortó a “todos” a contribuir en la lucha contra este ilícito. “¿Cuál es uno de los problemas que tiene el país en el tema de los carburantes?, el contrabando. (…) Es importante que entre todos podamos contribuir a que no perdamos combustible y no afectemos la economía del Estado”, dijo en conferencia de prensa. Recordó que el Estado boliviano subsidia los combustibles, como la gasolina y el diésel, para cubrir las necesidades de la población y no “para que otra persona lo lleve hacia otro país” de contrabando. “Parece bueno comprar combustible barato y vender combustible caro en cualquiera de los países de fronterizos con nosotros (…). Tenemos que tomar alguna medida, sí. Las medidas están en estos dos decretos (4910 y 4911)”, dijo. En esa línea, señaló que “por supuesto” que las acciones para evitar el contrabando de combustibles se tienen que desarrollar con políticas y requerimientos nuevos como los que se establecen en esos decretos. Es por eso que la reunión la noche del jueves entre las autoridades y productores en conflicto sirvió para explicar los alcances de ambas normas “que combaten” contra el contrabando de carburantes, además permitió levantar las medidas de presión principalmente en la región cruceña. Cuestionó que productores cruceños tomaron medidas de presión porque al aplicarse esos decretos, ahora ya no se puede comprar “cantidades importantes” de combustibles sobre todo en sectores fronterizos, como por ejemplo 50 litros de diésel por día. “Hagamos ahí sumas: 10 días, 500 litros; 20 días, 1.000 litros ya llevado a la frontera, pasándolo en contrabando. Significa para el país un inconveniente (y) para la persona, puede ser una ganancia, pero no es por el marco correcto”, señaló. El vocero hizo esas declaraciones en alusión a que los productores del Norte Integrado levantaron la noche de este jueves el bloqueo de la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, luego de un acuerdo con el Gobierno, que garantiza la provisión de combustibles para las actividades agroindustriales y la vigencia de los decretos de lucha contra el contrabando de carburantes.