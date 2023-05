Viceministra de Arce y exdefensora llama organización criminal a la Iglesia tras casos de pederastia





19/05/2023 - 13:21:04

Página Siete.- La exdefensora del Pueblo y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, tildó a la Iglesia Católica de “organización criminal” en un tuit, tras que se denunciaran casos de pederastia al interior de esa institución. “Se han descubierto como una organización criminal. Cárcel! Y Castigo!! No alcanzaran ante todo el daño causado. #YoLesCreo a las víctimas, nuestro abrazo solidario y compromiso por verdad, justicia y reparación”, tuiteó Cruz. En su tuit, la exdefensora citó una publicación del procurador Wilfredo Chávez en la cual se hace referencia a la investigación sobre el caso Roma. El caso del jesuita Luis Roma fue denunciado hace cuatro años en una investigación de la agencia EFE, que reveló los abusos sexuales a niños indígenas durante su estadía en Charagua, Santa Cruz. Fue un miembro de su congregación quien descubrió los crímenes de Roma tras el hallazgo de un CD, en el cual el sacerdote guardaba un archivo de fotos y videos de sus víctimas. Las denuncias contra sacerdotes en Bolivia se originaron a partir del reportaje que publicó El País de España sobre el cura jesuita Alfonso Pedrajas, quien registró en un diario los abusos que cometió a más de 80 niños en el país. La Compañía de Jesús informó esta semana que entregó a los fiscales la documentación de las investigaciones internas del caso Pedrajas, el 5 de mayo, y de los casos Roma y Mestre, el 9 de mayo. “Dichos documentos están siendo ya utilizados por las autoridades para sus actos investigativos”, señaló la orden en un comunicado. Allanamiento y detención El miércoles, la comisión de tres fiscales que investiga las denuncias contra sacerdotes hizo un allanamiento en las oficinas de la Curia de los jesuitas en La Paz. Esa misma jornada, el párroco de la iglesia de San Roque (Tarija), Milton Murillo, fue aprehendido tras ser acusado de abuso sexual contra seminaristas. Ayer, la justicia determinó que sea detenido por tres meses. Anoche, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se trabaja en mecanismos de control para revisar los antecedentes de los sacerdotes que ingresen al país, esto para evitar que aquellos religiosos con historiales de abuso sexual lleguen a trabajar como educadores. “Nuestro Estado Plurinacional no es un basurero de violadores y por lo tanto, estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores por instrucción del Presidente, en mecanismos de control de los sacerdotes a nivel de los antecedentes que tienen para que vengan a ser educadores de niñas y niños. No pueden venir sacerdotes con antecedentes a ser educadores de nuestros niños”, sostuvo.