Jorge Richter a la Conferencia Episcopal: ¿Está dispuesta colaborar?, ¿no conocía lo que sucedía con los sacerdotes?





19/05/2023 - 13:15:06

Suman los casos de pederastia cometidos por religiosos y el vocero presidencial, Jorge Richter, apuntó este viernes a la Conferencia Episcopal y cuestionó si está dispuesta a colaborar con las investigaciones de agresiones sexuales cometidos por sacerdotes. En las últimas horas salió a luz los abusos en contra de menores del jesuita Alejandro Mestre, fallecido, quien fue arzobispo de la ciudad de La Paz de 1986 a 1987 y secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana. El caso que habría sido investigado por la Compañía de Jesús años atrás, pero recién tiene una denuncia formal ante la Fiscalía el pasado 9 de mayo. “La pregunta es: ¿La Conferencia Episcopal no conocía de todos estos hechos que se han ido sucediendo a lo largo de los años, no solo con el sacerdote Pica (Alfonso Pedrajas) sino con otros? ¿no conocía?”, cuestionó el vocero. Recordó también al sacerdote jesuita español Luis To, quien fue enviado por la Compañía de Jesús de España a Bolivia, a la ciudad de El Alto, tras haber cometido una violación a una niña de 8 años en el país europeo. “¿Esto no lo conocía la Conferencia Episcopal?, ¿ la Conferencia Episcopal, ha decidido no colaborar con la justicia en este tiempo, con esta información, con estos expedientes, con estos antecedentes que hay en el país? ¿han tomado la decisión de colaborar o no colaborar con la justicia?”, insistió el vocero presidencial. Richter señaló que el Gobierno solicitará la colaboración de la Conferencia Episcopal con la justicia entregando la información correspondiente y pertinente. “Porque como sociedad lo menos que debemos a los niños y niñas hoy gente grande, es una reparación en términos de justicia”. Sin embargo, reiteró que preocupa que no haya una colaboración “voluntaria, rápida y diligente" por parte de la Conferencia Episcopal que “está claro conocían" de los abusos cometidos por clérigos. Richter remarcó que la posición del Gobierno ante estos delitos es impulsar y patrocinar las investigaciones hasta llegar resultados y reparar a las víctimas. “Independiente de qué orden religiosa sea, de que correspondan a altas autoridades de la Conferencia Episcopal, de que sean sacerdotes extranjeros, independiente de aquello, la posición del Gobierno es que esto se va investigar y se va investigar hasta encontrar resultados y la justicia va obrar en ese sentido, como un mecanismo de reparación -lo menos que podemos hacer- a todos aquellos entonces niños, niñas y adolescentes que se han visto afectados por el proceder de estos religiosos”, dijo. El vocero resaltó que más allá de expresar indignación, el Gobierno asumirá acciones preventivas y solicitará que los sacerdotes que trabajen con menores hagan conocer sus antecedentes. “Se va solicitar los antecedentes de cada uno de estos religiosos sobre todo extranjeros que llegan al país”, dijo. Tras la difusión de la investigación del diario El País de España, sobre el caso de pederastia del jesuita español Alfonso Pedrajas, que abuso de al menos 85 menores en Bolivia, salieron a luz otros delitos cometidos por sacerdotes y encubiertos por jerarcas de la Iglesia, que hoy son investigados por la justicia. Entre ellos figuran Alejandro Mestre Descals es el sacerdote de más alto rango acusado de pederastia en Bolivia El misionero, fallecido en La Paz en 1988, es el sexto de la orden procedente de España y durante seis años fue el gran colaborador del cardenal José Clemente Maurer, señala el Anuario Pontificio de 1987. El Ministerio Público precisó investiga también los delitos cometidos por los sacerdotes: Alfonso Pedrajas, Luis María Roma Padrosa, Antonio Gausset y Alejandro Mestre.