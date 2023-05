Diputada recibe denuncias contra sacerdotes que están en Cochabamba





19/05/2023 - 09:12:12

Opinión.- La diputada Pamela Terrazas, quien recibe denuncias de casos de abuso sexual y otros contra miembros de la iglesia católica y otras religiones, informó ayer que ha conocido casos de curas que se encuentran en Cochabamba. evitó revelar nombres u otros detalles, considerando lo delicado del asunto; sin embargo, anunció la instauración de procesos. Desde que inició la recepción de denuncias, hace un par de semanas, Terrazas ya conoció una veintena de casos, hasta ayer. Terrazas manifestó que recibió información sobre casos en unidades educativas de Cochabamba, donde profesores, que no pueden ser revelados en este momento, estarían involucrados. “Es urgente tomar acciones y presentar denuncias para que estos casos sean investigados y los sacerdotes responsables sean retirados de sus cargos actuales”, dijo. En otro de los casos, según la diputada, un testigo proporcionó pruebas documentadas y grabaciones que respaldan sus testimonios de estupro y corrupción dentro de un Seminario. En sus declaraciones, el testigo habría descrito una red de abusos que operaba como una mafia, rotándose entre distintas iglesias en Cochabamba, La Paz, Tarija y Santa Cruz. Según Terrazas, muchos de los superiores eclesiásticos tenían conocimiento de estos casos y encubrían a los culpables. Además, el testigo habría solicitado que se realicen perfiles psicológicos, ya que sospecha que algunos podrían tener tendencias psicópatas. Insistió en su llamado a establecer una comisión de la verdad en cada brigada departamental, y destacó la importancia de inspeccionar unidades educativas y orfanatos para prevenir más abusos. Dijo que para evitar que se oculten pruebas, las inspecciones serán sorpresivas y se realizarán en varias ocasiones. La autoridad enfatizó que la lucha contra el abuso sexual en la Iglesia Católica es un tema que requiere atención y medidas contundentes “para garantizar la protección de los más vulnerables". CASO FUNES La mañana de este jueves, José Luis Funes, el hombre que arrojó tomates a Manfred Reyes Villa durante su campaña y que insiste, pese a desmarques de la Iglesia, en asumirse como sacerdote, presentó este jueves denuncias de abuso sexual hacia menores contra al menos siete curas que trabajaron en el país. En el pasado, Funes cobró relevancia tras haber protagonizado un acto de desagravio frente al ahora Alcalde de Cochabamba. También sufrió una golpiza cuando pretendía ir a una charla de las Juventudes del Movimiento Al Socialismo, e indicó ser exsacerdote de la orden de San Juan de Dios. En su denuncia, realizada en la Brigada Parlamentaria, Funes acusó a sacerdotes de varias nacionalidades, entre los que figuran, Chile, España y Bolivia, de haber cometido abusos sexuales contra menores de edad, algunos con discapacidad, alrededor de 1990. “Han practicado la pedofilia. Abusaban de niños, no tenían corazón. Han sometido a niños y niñas (…). También se apropiaron de dinero. Yo he realizado denuncias en Sucre, a la Fiscalía, con testigos, pero no hubo resultados”, expresó. En el pasado, según detallan notas de 2015 y 2018, la iglesia católica emitió comunicados contra Funes, alegando que no sería cura, por lo que se le empezó a denominar “falso sacerdote”. “Nunca ha sido Ordenado como Sacerdote católico, en ninguna Iglesia local, ni Orden o Congregación Religiosa, por lo que está impedido de realizar celebración de Sacramentos: Eucaristías, Bautismos, Matrimonios y cualquier acto religioso, siendo más grave todavía si hiciera celebraciones en casas particulares, atentando contra la Pastoral Arquidiocesana y confunde a los fieles católicos. Dichas celebraciones carecen de validez sacramental”, indica un comunicado de la Iglesia. Sin embargo, el hombre dijo que ejerció el servicio de hermano durante 20 años y que desde 1990 vio todo tipo de irregularidades. Funes mostró ayer recortes periodísticos que dan cuenta de que habría ya levantado la voz contra sacerdotes, en el pasado. ADVERTENCIA La diputada Terrazas informó que tiene grabaciones de llamadas en las que recibió amenazas debido a la recepción de denuncias que inició desde días anteriores. “No pensé que era tan de tomarle tanta importancia a esta amenaza, pero se ha hecho más fuerte". Aseveró que recibió mensajes de advertencia relacionados con su supuesta implicación con la iglesia católica. "Me indican que me deje de meter con la iglesia católica, que tengo familia", manifestó. Reveló que, recientemente, recibió llamadas telefónicas, pero prefirió no contestar hasta contar con las garantías necesarias para su seguridad. La Policía ya habría sido informada sobre este tema. Terrazas espera que se tomen las medidas adecuadas para asegurar su protección y que se continúe con los procesos.