Felipa Huanca sale de Perú en medio del alejamiento de evistas y juicio a Morales





19/05/2023 - 09:10:22

Página Siete.- La exdirigente campesina y excandidata a la Gobernación de La Paz fue despedida como cónsul de Bolivia en Puno, Perú, en medio del alejamiento del MAS del gobierno de Luis Arce y la denuncia penal que enfrenta Evo Morales en el vecino país. Pero, la ahora exdiplomática se va con casi un millón de bolivianos en rentas recibidas, según su declaración jurada de bienes. Para legisladores, analistas y políticos bolivianos su cercanía con el expresidente Evo Morales -quien tiene una denuncia en Perú por entrometerse en asuntos internos de ese país- fue la principal causa de su despido. En tanto, la Cancillería confirmó la destitución de Huanca y dijo que esa determinación obedece a “una política de rotación del personal” consular, que tiene el objetivo de mejorar el servicio de atención a los ciudadanos bolivianos en distintas partes del mundo. El 10 de abril de 2023, la Embajada de Perú en Bolivia cesó de sus funciones a Huanca como cónsul en Puno y Madre de Dios. El 12 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú emitió la resolución que cancela su cargo: “Cancelar el Exequátur que reconoce a la señora Felipa Huanca Llupanqui como cónsul de Bolivia en Puno, con jurisdicción en los departamentos de Puno y Madre de Dios”, se lee en el documento. Según el resumen de la declaración jurada de bienes de la Contraloría General del Estado, Felipa Huanca Llupanqui tiene un total de 904.552.000 bolivianos en rentas percibidas, 18.000 en bienes o activos, dos bienes declarados y no tiene deudas. El formulario lleva la fecha del 17 de abril de 2023. “Ella ha empezado (en el cargo) con cerca de 100 mil bolivianos en su declaración jurada y ahora sale con casi un millón de bolivianos, quiere decir que ha ganado más que el Presidente y seguramente no ha gastado nada allá. Con ese monto sale como si ella hubiera ganado cerca de 37 mil bolivianos al mes y eso es muy sospechoso. Habría que ser cónsul para ganar bien y no gastar nada”, observó el exdiputado opositor Rafael Quispe. El motivo principal de la salida de Huanca -según Quispe- fue su cercanía con Evo Morales, quien fue denunciado en Perú por inmiscuirse en asuntos internos de ese país impulsando la creación de la Runasur y una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución Política del vecino país. Eso “ha tenido mucho que ver” para que el Gobierno despida a la exdirigente”, agregó. El exdiputado Quispe aseguró que Huanca era la encargada de organizar todas las actividades de Evo Morales en el vecino país. “Se ve en las imágenes de que cuando Evo iba a Perú casi todo lo preparaba Felipa Huanca, entonces ella es cómplice de los supuestos delitos que Morales ha cometido en Perú, por eso es que han cesado sus funciones porque perjudica la relación entre Bolivia y Perú (...) La señora Felipa Huanca ha sido su candidata, es de la línea de Evo Morales y ha tenido mucho que ver”, dijo Quispe a Página Siete. Para el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, con la destitución de Huanca como cónsul en el vecino país, el gobierno de Luis Arce está cuidando las relaciones bilaterales que tiene con Perú, dado que Huanca es muy cercana a Morales y éste enfrenta una denuncia penal por intromisión en la política interna de ese país. “El motivo principal es la cercanía que esta señora tiene con Evo Morales, sin duda esta señora afectaba las relaciones y era un obstáculo entre el Gobierno de Bolivia con el Gobierno de Perú”, dijo el asambleísta. Desde la Cancillería afirmaron que la salida de Huanca es parte de una política de rotación en los 83 consulados que tiene Bolivia en 40 países. “Cancillería realiza regularmente la rotación de personal que trabaja en los consulados de nuestro Estado en diversas partes del mundo, con la finalidad de mejorar el servicio consular y optimizar los recursos económicos y logísticos que se disponen”, dijo el director general de Asuntos Administrativos, Edwin Contreras. Hoy, el servicio consular boliviano atiende a la ciudadanía en el extranjero con la emisión de certificados, poderes, licencias y otros documentos para la población migrante.