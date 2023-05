Nace una tercera facción del MAS para las elecciones de 2025





19/05/2023 - 08:44:06

Página Siete.- Román Loayza, antiguo cofundador del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció la creación de una tercera facción del partido azul para terciar en las Elecciones 2025 con el nombre de IPSP (Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos). El dirigente, que además tildó de “mentiroso” a Evo Morales, anticipó que iniciará un recorrido por todo el país para conformar la nueva alternativa. “Tenemos dos años y vamos a tramitar la personería jurídica con IPSP que ha sido manejado como florero, pero IPSP está en el campo y la ciudad, no tiene jefes, ni dueños, ni comandantes, el pueblo es dueño y si no nos dan personería jurídicas vamos a ir con agrupaciones ciudadanas. Para mí ya no hay ni Cuba, ni Venezuela, ni Evo porque IPSP es el pueblo”, ratificó Loayza, de 75 años de edad. El hombre, que fue fundador y disidente del MAS, anunció que irá a los nueve departamentos para conformar la nueva alternativa política. Actualmente, el MAS se encuentra dividido en dos facciones: el ala evista o radical que sigue al exmandatario Morales y el ala renovadora o arcista que apoya al presidente Luis Arce. El partido en Gobierno definirá el próximo año a su candidato para 2025, sin embargo tanto Arce como Morales ya iniciaron su campaña electoral en febrero. “Estoy bien firme con mi planteamiento que lo haré en los nueve departamentos, donde haré una campaña de concientización en 2023 para entrar 2024 y elegir en una gran asamblea a un candidato a Presidente y Vicepresidente de consenso”, aseveró Loayza a Página Siete. El exdirigente cochabambino, que en marzo de este año afirmó que la democracia no es para eternizarse en el poder y que Morales no respetó el referendo del 21F de 2016, ratificó que recuperará la terminación IPSP con la que el MAS está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral y luego insinuó que Morales debe jubilarse y dedicarse a la pescadería. “Evo quiere apoderarse del partido y es un comandante verticalista, dominante, que se vaya a cuidar sus pescados y a sus arroceros. Es un mentiroso y va mintiendo a los bolivianos”, apuntó el cofundador masista para quien en última instancia Evo puede quedarse con el MAS, pero que él recuperará el IPSP para su refundación. Loayza lamentó también las declaraciones del vicepresidente del MAS, Gerardo García, que el lunes indicó que fue “un error” elegir a Arce para las Elecciones de 2020. “García es un llunk’u de Morales y su ataque que hace a Lucho (Arce) y David (Choquehuanca) muestra que Evo está totalmente debilitado”, opinó el exsenador del MAS en su primera época. “Una implosión del MAS” El analista político José Peralta afirmó que el surgimiento de una tercera facción dentro del partido de Gobierno es una muestra de la “implosión del MAS”. “Loayza parte con una desventaja al reaparecer en la vida política, porque ni está el partido que dirige Evo Morales, que tiene una fuerza simbólica, ni está en el Estado. Obviamente es un dirigente conocido, pero entre renovadores y radicales que son facciones, lo de Loayza aparece como una tendencia”, precisó. Peralta refrendó que la aparición de la nueva facción masista “es una muestra más de que el MAS como organización política se encuentra en un proceso de implosión, lo de Loayza fortalece esa implosión y eso es complicado para el partido en Gobierno en 2025”.