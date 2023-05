Transparencia rastrea los vínculos del exministro Santos en Tarija





19/05/2023 - 08:39:30

El País.- Con el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, por el presunto cobro de coimas, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción lleva adelante las tareas de investigación para rastrear los vínculos de la exautoridad nacional en departamentos como Tarija, Pando y Santa Cruz, entre otras regiones. En Tarija, las bases del MAS pidieron investigar a dirigentes, autoridades electas y autoridades designadas. Cabe mencionar que el exministro Santos ha sido aprehendido el pasado martes, luego que en días pasados se haya hecho pública una denuncia sobre presuntas coimas que se habría cobrado en el Ministerio de Medio Ambiente a cambio de contrataciones. Junto a Santos, cayó su sobrino Jhonny Alexander Santos, exfuncionario del Senasag en Tarija, y su excolaboradora, Rosa Viviana Bautista, ambos sindicados de ser los principales operadores en los presuntos hechos de corrupción. La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna, en entrevista con El País, detalló que la investigación ha indagado en registros públicos, registros de operaciones financieras, propiedades, esto abocado a determinar si hubo algún hecho irregular, y se logró identificar a dos personas que realizaron movimientos económicos inusuales y no acorde con su perfil patrimonial. De ahí es que se presenta la denuncia, se pide citar a las personas involucradas a declarar, y a partir de ello el Ministerio Público presenta las imputaciones y solicita la detención preventiva del sobrino del exministro y la colaboradora. “Para poder avanzar con el caso hemos investigado todo el formato de la denuncia, todos los hechos que se han puesto a conocimiento de nuestra entidad, así como de diferentes instancias públicas, incluido los medios de comunicación y hemos estado abocados a que estos hechos se puedan esclarecer dada las declaraciones de esta señora”, mencionó. La denuncia en contra del exministro Santos surgió a raíz de la información proporcionada por una testigo clave, que aseguró haber gestionado las coimas para el Ministro y la entrega del dinero, recursos con los cuales se compró inmuebles, vehículos y un frigorífico. Ríos, al ser consultada si también se investigará o cuál será la situación jurídica de la testigo, argumentó que esa es una decisión que queda en manos del Ministerio Público. Bienes inmuebles en Tarija De acuerdo a las investigaciones, la exautoridad adquirió, a través de palos blancos, al menos dos haciendas, un frigorífico, cinco vehículos de lujo y 27 inmuebles en Cobija, Santa Cruz y Tarija, con el dinero de los sobornos. La Viceministra al ser consultada sobre cuántos bienes inmuebles se ha comprado en Tarija y el valor que representan estos, Ríos evitó ahondar en detalles, argumentando que las compras presuntamente han sido ejecutadas a través de terceras personas, lo que todavía está sujeto a investigación. “Dentro de lo que nosotros investigamos en el patrimonio del señor Jhonny Santos y la señora Rosa Viviana Bautista, tenemos que el señor Santos habría adquirido cinco bienes inmuebles en un solo día en Cobija-Pando, y la señora Viviana seis inmuebles también en un periodo corto de tiempo. Entonces, ellos deben demostrar de dónde han obtenido el flujo de dinero que les permitió hacer estas adquisiciones”, señaló. Realizan el cruce de información en Tarija Tomando en cuenta que el pedido de las bases del MAS en Tarija es investigar los vínculos de dirigentes, autoridades electas y autoridades designadas, la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, explicó que actualmente se está realizando el cruce de información con la Unidad de Investigaciones Financieras, con el objetivo de identificar las operaciones bancarias, lo que podría llevar a identificar a otras personas. “En este momento no estamos en condiciones de decir quiénes podrían o no haber participado de manera directa o indirecta”, expuso.