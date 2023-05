Fassil compró Bs 250,3 millones de títulos y bonos soberanos y el Estado boliviano debe devolverle en dólares





19/05/2023 - 07:52:34

El Deber.- El caso Fassil involucra también al Estado. De acuerdo a los estados financieros 2022 de Santa Cruz Financial Group, empresa propietaria del ya extinto banco, mediante Bonos Soberanos y títulos del Tesoro General de la Nación (TGN) compró Bs 250,3 millones de las acciones con dinero de los ahorristas. Un experto advirtió que la devolución debe ser en dólares porque en esa moneda se hizo la transacción. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, indicaron que las inversiones efectuadas por el Banco Fassil con Bonos Soberanos del Estado se efectuaron en el mercado secundario; es decir, entre tenedores de los títulos, conforme a la operativa y normativa establecida en los mercados de capitales extrabursátiles. El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el Banco Fassil ante irregularidades en la otorgación de créditos que hizo la financiera e inició su proceso de disolución. Mediante esa medida tanto los depósitos y cartera de créditos fueron distribuidos a nueve bancos del sistema. En este escenario, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, observó que una de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hubiera invertido recursos en ese banco que, según el reporte de la ASFI, cometía irregularidades. La autoridad informó que el monto fue de $us 90 millones que, según él, se colocaron cuando el banco ya tenía problemas. “Ahí habrá que evaluar, realmente, si las AFP hacían una evaluación rigurosa a la hora de invertir o había tal vez algún otro elemento. No quisiera pensar que sea, simplemente, un respaldo de tipo político”, afirmó la autoridad

.

Compra a terceros Sin embargo, pese a que el Gobierno cuestionó que a Fassil se le aprobara una capitalización en el año 2020, hasta el momento no había mencionado los Bs 250,3 millones que compró la entidad a otros tenedores de bonos soberanos y títulos del TGN. Según la memoria institucional de Santa Cruz Financial Group, mediante la compra de bonos soberano, Fassil compró Bs 195 millones. A esto se suman otros Bs 46,6 millones por títulos del TGN, y adicionalmente activos del Tesoro por Bs 8,5 millones. El especialista en finanzas, Jaime Dunn, señaló que este tipo de operaciones son normales en el mercado bursátil boliviano. “Todos los bancos invierten en papeles del TGN y el BCB, porque ellos pueden usar estos papeles como mecanismos colaterales para hacer operaciones de financiamiento en el mercado de valores poniendo en garantía estos títulos que son de alta calidad”, dijo. No obstante, sostuvo que, a diferencia del título u otros bonos estatales, los Bonos Soberanos no pueden ser usados para estas operaciones porque no están registrados en el país. Observó que a diferencia de las AFP que debían registrar el valor de los bonos en el mercado, los bancos no están facultados para hacerlo por lo que mantienen el valor nominal al que fueron adquiridos. El especialista precisó que los Bonos Soberanos aún están en Fassil y el interventor deberá resolver esta situación y el futuro de estos títulos; porque pese a la intervención la financiera, siguen existiendo legalmente. “El Gobierno debe pagar a Banco Fassil en dólares americanos por ser un bono emitido bajo una legislación extranjera que no considera pagos en Bolivianos. Y con esos dólares podrían empezar a pagar a los ahorristas en dólares”, dijo Dunn y agregó que la pregunta es ¿cuánto pagó Fassil por los bonos? y ¿cuánto ganará por haber comprado estos bonos si se pagan a vencimiento?. Respuesta estatal El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que las operaciones en Fassil fueron realizadas de forma legal y con actores secundarios del mercado bursátil. “Como en todo proceso de emisión de Bonos Soberanos, los inversionistas pueden acceder a los mismos en el mercado primario, directamente del emisor, o en el mercado secundario en condiciones financieras que en ese momento sean determinadas por la oferta y demanda, además de ser aceptables para el potencial tenedor, es decir, que un banco como Fassil pudo adquirirlas en el mercado secundario sin haberlas comprado directamente en la emisión primaria de Bonos del Tesoro del Estado”, explicaron. Asimismo, aclaran que los recursos obtenidos de dicha adquisición “no constituyen una fuente de financiamiento directa efectuada por la referida entidad financiera en favor del TGN si no ha sido hecha en la colocación primaria, esto significa que son producto de un intercambio entre tenedores de los títulos”, en el cual no participa el emisor de los títulos. En cuanto al caso Fassil, la Fiscalía anotó los bienes de 11 ejecutivos de la entidad financiera por autorizar la entrega de créditos de forma irregular. Además, se solicitó a Migración activar una alerta migratoria contra ellos para evitar que salgan del país.