Diputados declara cuarto intermediado sin hora ni fecha para tratar ley transitoria para elecciones judiciales





18/05/2023 - 20:23:25

El presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Hernán Durán, declaró la tarde de este jueves cuarto intermedio “sin hora ni fecha” en la sesión para el tratamiento del proyecto de Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección judicial. “Esto da para largo, estimados diputados y diputadas, se ha preparado la cena, vamos a declarar cuarto intermedio sin fecha ni hora”, explicó en la sesión y en medio de reclamos de los diputados. Reclamaban desde sus curules que no se haya definido si se aplazaría o no el debate del proyecto de ley, que reduce de 80 a 70 días la postulación y preselección de postulantes, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y de 150 a 120 días la organización y realización de las elecciones que debe ejecutar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La moción de aplazamiento fue propuesta por los diputados Juan José Jauregui (MAS) y Leonardo Ayala (Creemos) antes de la lectura del proyecto de ley que busca reencauzar el proceso de preselección y elección de los fututos integrantes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Jauregui argumentó que es necesario un ajuste al proyecto de ley para que la organización y realización de las elecciones, a cargo del TSE, se haga en 100 días y no en 120 días. En tanto, el diputado Ayala alegó que la Asamblea debe esperar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta que presentó y que paralizó el 28 de abril la labor de preselección. En el recurso, Ayala pidió al TCP que determine que se debe aprobar una ley por dos tercios de voto de los legisladores presentes para la preselección de candidatos. Hasta el momento este proceso fue encausado por una resolución que aprobó el reglamento y la convocatoria, pero en dos ocasiones fue demandado y en consecuencia se paralizó la preselección de candidatos judiciales. Luego de varias intervenciones, entre ellas de algunos legisladores que proponían debatir el proyecto para retomar la labor de preselección del Legislativo, Jauregui decidió retirar su moción de aplazamiento. Sin embargo, Ayala ratificó su exigencia. “Consensuemos una ley”, reclamó el legislador opositor antes de que se declare el cuarto intermedio.