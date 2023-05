Se revelan nuevos conflictos alrededor del testamento de Andrés García





18/05/2023 - 20:12:10

Tras su muerte, la herencia de Andrés García ha dado mucho de que hablar. Se decía que el actor había dejado todo arreglado y que su viuda, Margarita Portillo, se quedaría con la mayoría de los bienes. Sin embargo, se ha revelado que el acta de matrimonio no es legal, debido a que el fallecido actor nunca se divorció de Sandy Vela, la mamá de sus hijos mayores, por lo que sería la legítima heredera ya que se casaron por bienes mancomunados. Así lo dio a conocer Roberto Palazuelos en una entrevista con el programa De primera mano. "Se casaron ahí; inclusive le dije a Andrés '¿y tu otro matrimonio?'. Dijo 'No pasa nada, es otro estado'. Pero, ahorita con las indagaciones que se han hecho, nos enteramos que no hay ningún divorcio ni nada y que ese matrimonio, ante los ojos de la ley, sigue siendo el primero en derecho y el válido”, declaró el actor. “El acta de matrimonio de Margarita (Portillo) es invalida hasta que no la verifiquen después de un juicio", explicó. "Ambas son válidas, pero la que prevalece y terminará ganando es la primera en derecho".

Palazuelos aseguró que haber vendido propiedades del fallecido actor puede tener implicaciones legales. "Cualquier persona que vaya a comprar se tiene que cerciorar que todos los hijos y cónyuges que estén vivos firmen", señaló. "Si no está la formalidad que los dos hijos, tanto Andrecito como Leonardo, firmen, y también la legítima esposa, está viciada de modalidad absoluta". Roberto Palazuelos aclaró que el último testamento podría ser anulado. "Sé que se va a leer el testamento muy pronto, Margarita es la albacea y van a ver si en el testamento hubo un cambio o si mágicamente Margarita terminó siendo la beneficiada con todo", comentó el actor. Roberto Palazuelos acusó a Margarita Portillo de ser la responsable de que su relación con Andrés García se fracturara antes de su muerte, además, afirmó que el hijastro del actor le robó una fuerte cantidad de dinero. La noche de este 17 de mayo, la viuda del fallecido actor respondió a los ataques del abogado con un mensaje y un video de Andrés García, donde le pide al actor que "no se meta con su familia". "En un programa que vi ayer o antier (que) empezaron a decir que si Margarita me estaba metiendo ideas en la cabeza, o haciendo cosas con objeto de obtener algún beneficio, eso lo mencionó Roberto Palazuelos", dice el fallecido actor en el video que fue publicado en su cuenta de Instagram. "Beto no te metas con mi familia, no hables de mi mujer, no seas imbécil, no tienes por qué andar hablando de mi mujer en público, si no tienes nada en la cabeza con qué entretener al público búscate un escritor que te lo escriba, así es que por favor olvídate ya del nombre de Andrés García y mucho menos de molestar a mi mujer", sentenció.