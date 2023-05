Miguel Bosé gana demanda, no es padre de los hijos de su ex, Nacho Palau





18/05/2023 - 20:03:52

Miguel Bosé ganó la demanda que presentó en su contra su ex pareja, Nacho Palau , por la custodia de sus hijos. En 2020, Palau solicitó al Tribunal Supremo de España que ambos fueran declarados padres de los cuatro hijos que tuvieron por gestación subrogada durante su relación, de los cuales dos eran hijos biológicos de uno y los otros dos del otro. El escultor solicitó que ambos asumieran la paternidad de los cuatro niños porque hasta su separación habían convivido como hermanos. Luego de casi tres años, el Tribunal Supremo resolvió que no existe filiación legal entre los cuatro niños y que los lazos afectivos no son suficientes para reconocer la paternidad de los dos sobre ellos. "Con independencia de las circunstancias del nacimiento de los hijos o del sexo de los progenitores, no es suficiente para establecer una filiación el mero vínculo socio-afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de su respectivo padre", añadió la autoridad. Conjuntamente, explicaron que, según el ordenamiento español, una vez terminada la relación afectiva de los progenitores “se establece para estas situaciones el cauce de la adopción que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable”. El cantante y el escultor se conocieron cuando el primero tenía 37 años y el segundo 19. En 2011 decidieron ser padres a través de “vientres de alquiler” de sus respectivos hijos con apenas meses de diferencia. En 2018 anunciaron su separación y la de los niños: los de Palau viven en España y los de Bosé en México. En abril pasado, en entrevista con Mercedes Milá, quien su amiga muy cercana, el cantante aprovechó para hablar de su perspectiva de la relación tan complicada que mantuvo con el escultor durante los últimos años de su romance. "Él destapó toda esa cosa tan discreta que habíamos construido, se volvió pública, él la hizo pública. Fue muy feo", señaló. "Pero él es dueño de su parte e hizo lo que le pareció. En su despecho, habló más de la cuenta, cosa de la que él ahora se arrepiente mucho, lógicamente", aseguró.