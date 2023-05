El David de Miguel Angel fue censurado en Escocia





18/05/2023 - 19:30:52

Infobae.- El David de Miguel Ángel sigue en el ojo de la tormenta. Esta vez, la obra maestra del Renacimiento fue retirada de un anuncio realizado para el metro de Glasgow, en Escocia, debido a su desnudez. Este suceso recuerda al reciente incidente por la polémica desatada en una escuela de Florida, EEUU, a causa de la queja de padres y madres de alumnos de un colegio conservador. El conflicto se generó porque rechazaban que se incluyera en el plan de estudios esta obra clásica. El David fue centro de una guerra cultural en Florida a principios de este año cuando Hope Carrasquilla, directora de la Tallahassee Classical School, fue destituida de su cargo por el consejo escolar tras la queja de tres padres que argumentaban que los alumnos “no deberían ver esas piezas”. Jeff Kottkamp, consejero general de la escuela, declaró a The Art Newspaper: “La polémica nunca tuvo que ver con el arte. Se trataba de seguir la política de la escuela de notificar a los padres cada vez que se trata en clase un tema que podría considerarse delicado”. Cecilie Hollberg, directora de la Galería de la Accademia de Florencia, sin embargo, espetó: “Como directora de uno de los museos más importantes del mundo, precisamente por la escultura del David de Miguel Ángel –una obra maestra del Renacimiento, un ícono de la escultura–, me sorprende la ignorancia que parece estar en el fondo de lo ocurrido en Florida”. En el último incidente que tiene a la obra de Miguel Ángel como protagonista de la noticia, el problema se suscitó cuando DRG Group, empresa que administra el restaurante italiano Barolo, presentó al David comiendo pizza en un afiche publicitario con el eslogan “No se puede ser más italiano”. Sin embargo, Global, empresa responsable de la gestión de los espacios publicitarios ubicados en el metro lo vetó. Tras el suceso, se hizo le revisión pertinente, y en una primera instancia se decidió incluir pegatinas de la bandera italiana que cubrieran la parte íntima que generaba incomodidad. Pero no fue suficiente, ya que, como contó Nadine Carmichael, jefa de ventas y marketing del Grupo DRG, se consideró que “no eran lo bastante grandes” para cubrir la zona. “Nuestra siguiente opción fue mostrar al David de la cintura para arriba. Al final lo conseguimos”, explicó. Mario Gizzi, director del Grupo DRG, que gestiona el restaurante, cuestionó esa postura cancelatoria: “Se trata de una obra de arte reconocida en todo el mundo. Se enseña en las escuelas. Gente de todo el mundo viaja para verla. Ya no estamos en el siglo XVI, sino en 2023. ¿De verdad estamos diciendo que los habitantes de Glasgow no pueden soportar ver una estatua desnuda?”.