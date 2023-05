Sedes confirma 3 fallecidos por influenza en Santa Cruz





18/05/2023 - 19:06:11

Desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes), las autoridades confirman una aceleración brusca de los casos positivos por la influenza en el departamento de Santa Cruz, sumando ya 3 fallecidos a causa del virus. Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, informó los 3 fallecidos tenían patologías de base y no contaban con la vacuna para evitar la complejidad de la enfermedad.

Indicó que en lo que va de la semana, se tiene un reporte de 252 casos positivos, es decir 100 casos más que la anterior. En el recuento acumulado, en lo que va del año se tiene 1.117 casos positivos de influenza. Hurtado, señaló que hay 37 pacientes internados, de los cuales 21 no tienen vacuna y 12 pacientes están en terapia intensiva. “Nos está demostrando un comportamiento más agresivo de mayor transmisibilidad y presentándonos mayores complicaciones de los pacientes en un tiempo corto. Deben cuidar a su entorno usando el barbijo, el distanciamiento físico y el lavado de manos”, expresó. Otras enfermedades En el caso del dengue, Carlos Hurtado, informó que sólo 29 casos se reportaron la última semana, y que esto no significa ya un problema de salud pública. En cuanto al Covid-19, alertó un leve repunte con 46 casos en la última semana, con una sola persona internada por la enfermedad, por lo que pidió a la población mantener los cuidados y las medidas de bioseguridad. Avance en la vacunación La autoridad de salud, recordó que en la jornada de este miércoles se dio inicio con la vacunación en las unidades educativas en coordinación con Redes Urbanas y la Dirección de Educación. “Nos hemos puesto de acuerdo para empezar a bombardear las unidades educativas, con la necesidad de que mejoremos una cobertura de vacunación entre los niños que asisten a las escuelas que son hasta los doce años de edad”, dijo a tiempo de resaltar que se ha pedido al Ministerio de Salud, que haga las gestiones para poder habilitar el grupo etario de 12 a 18 años, que es el grupo de todos los escolares y es donde se propaga la epidemia de influenza con predominio de la AH1N1. En cuanto a la ‘Vacunación de las Américas’ que termina el mes de mayo, se ha logrado obtener un alto número de personas inmunizadas. A la fecha se tiene un reporte de 34.000 inmunizados en el departamento.