Arde un bus cerca de Camargo; los pasajeros lograron salir antes del incendio





18/05/2023 - 18:57:16

Un bus de la empresa San Lorenzo, que viajaba de Tarija a La Paz, ardió en plena carretera cerca del municipio de Camargo, en el departamento de Chuquisaca. El siniestro ocurrió la madrugada de este jueves, cerca de las 2:30, en la localidad de Tacaquira, a unos 8 kilómetros del centro poblado de Camargo. Imágenes que circulan en redes sociales muestran al bus quemado completamente. El comandante provincial de la Policía en Camargo, sargento Wilber Reynaga, informó en radio Camargo que no se registraron personas fallecidas ni heridas. El chofer, su ayudante y los pasajeros lograron salir antes del incendio. Se logró rescatar las pertenencias de los viajeros, pero no las encomiendas que llevaba el bus siniestrado. Cuando llegaron los efectivos policiales encontraron un voraz incendio, por lo que procuraron rescatar a las personas y no se pudo evitar los daños del bus. El sargento Reynaga observó que los vehículos que se pararon en el lugar para ayudar a sofocar el incendio no contaban con extintores, un artefacto que sí tenía el bus pero que no fue suficiente para frenar el fuego. Para conocer las causas del incendio, la Policía solicitó una investigación a cargo de personal especializado, agregó Reynaga.