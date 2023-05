No tengo miedo: Santos Quispe confirma que irá a declarar por denuncia de violación





18/05/2023 - 18:39:38

Página Siete.- El Gobernador de La paz, Santos Quispe, aseguró que “no hay pruebas” en su caso de violación y confirmó que este jueves acudirá a declarar a la Fiscalía sin ningún temor. “No hay pruebas, todo este tiempo han buscado las pruebas, han manipulado, han ido a muchos lugares buscando las pruebas, hasta han querido comprar gente para que declare en contra de mí”, señaló la autoridad. Quispe indicó que su conciencia está limpia y que confía en que la justicia evalúe las pruebas y lo absuelva. “Yo no tengo miedo, no he cometido ningún crimen y me voy a ir a presentar a la justicia y la justicia tiene que asumir lo que corresponde. Si realmente la persona ha dicho que yo he cometido un crimen, que la justicia vea eso. No me puede tildar la población de violador hasta que la justicia se pronuncie, tiene que ver los hechos, las pruebas forenses, las pruebas psicológicas. Son las pruebas las que nos van a decir si hubo violación y maltrato, sobre esos resultados es que la justicia tiene que actuar. Yo voy a hacer mis declaraciones hoy”, agregó. De acuerdo con el gobernador de La Paz, desde su elección como autoridad fue perseguido políticamente, por lo que, al momento, tiene 14 procesos abiertos. “Desde que asumí la gobernación he vivido una persecución política, hasta el día de hoy tengo como 14 procesos penales. Han querido sacarme de toda forma, han armado procesos y yo estoy dando la cara, he enfrentado estos procesos con mis abogados y hemos logrado rechazar muchos procesos”, indicó. El Ministerio Público convocó a declarar al gobernador de La Paz, Santos Quispe, denunciado por presunta violación, en calidad de sindicado. La autoridad debe presentarse en el Fiscalía este jueves, a las 15.00. En caso de no presentarse, la Fiscalía advirtió con la emisión de una orden de aprehensión.