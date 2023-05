Reinician construcción del Túnel de Incahuasi con $us 25,3 millones para unir Chuquisaca y Santa Cruz





18/05/2023 - 18:32:53

Con una inversión de $us 25,3 millones, el presidente Luis Arce reinició este jueves las obras para la conclusión del Túnel de Incahuasi, que unirá los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. “Aquí estamos cumpliendo la palabra, hoy se reinicia la construcción del Túnel de Incahuasi”, afirmó durante un acto en el portal Muyupampa, punto de inicio del túnel que se empezó a edificar hace ocho años y que a la fecha no fue concluido por distintas razones. La obra, definida como estratégica por Arce, vinculará el municipio de Muyupampa, Chuquisaca, con el de Lagunillas, Santa Cruz, y catapultará el intercambio comercial entre los habitantes de ambos departamentos. La obra debió concluir en 2017, pero no se realizaron los estudios complementarios y faltaron recursos. En 2020, durante el régimen de facto, los trabajos fueron paralizados por completo y la empresa ejecutora se retiró, recordó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño. “Cuando entramos al Gobierno, en noviembre de 2020, muchas obras estaban paradas, no había recursos, por lo que iniciamos la recuperación de todo lo que se había avanzado para concluir las obras. El peor negocio que podemos hacer como bolivianos es no concluir lo que ya se comenzó, por eso instruimos a la ABC resuelva este problema del Túnel de Incahuasi”, explicó Arce. Superado ese escollo, el Gobierno boliviano realizó las gestiones para acceder a un crédito de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, entidad que financiará con $us 25.254.665 la conclusión de la obra. El Túnel de Incahuasi es parte de la ruta diagonal Jaime Mendoza, es el segundo más grande del país con 1,26 kilómetros de longitud. La obra apunta ser una de las más modernas de Bolivia. El ancho total de plataforma es de 10 metros, el ancho de la calzada de 7 metros. Contará con ingreso de dos carriles, cada uno de 3,5 metros. Forma parte de la Red Vial Fundamental 9. Los trabajos estarán a cargo de la empresa peruana Contratos Mineros e Inversiones SAC - Sucursal Bolivia. La supervisión la realizará la Asociación Accidental Incahuasi por Bs 8 millones. Arce aseguró que el túnel no sólo acortará los tiempos de trasporte entre Chuquisaca y Santa Cruz, sino que revolucionará la producción del chaco chuquisaqueño. A la empresa, Arce pidió no solo cumplir con el cronograma de trabajo que abarca 457 días, sino realizar una obra con calidad. “A nosotros los bolivianos no cuesta cada centavo que pagamos en las obras, por lo tanto, exigimos a las empresas productos e infraestructuras de calidad”, demandó.