Ministro denuncia que ganaderos incumplen cupos de exportación a China: Exportan 13% de la demanda





18/05/2023 - 18:30:39

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, denunció que ganaderos cruceños incumplen con los cupos de exportación a China, porque solo cubren el 13% de la demanda. “Los ganaderos no están cumpliendo con el cupo de exportaciones de carne a China. De las 120.000 toneladas anuales que debían exportar, solo cumplieron con 16.000 toneladas, lo que representa poco más del 13%”, explicó. En abril de 2019 se consolidó la apertura del mercado chino en respuesta a la demanda de los ganadores que se comprometieron cubrir los cupos pactados. “En las exposiciones de motivos establecieron que podían cubrir 120.000 toneladas anuales; primero llevaron 9.000 toneladas y ahora llegan a las 16.000 toneladas. No habían sido tan grandes como dicen”, cuestionó. Gonzáles afirmó que Bolivia no se beneficia con el dinero que generan las exportaciones de este sector, por lo que les demandó invertir esos ingresos en la mejora y ampliación de su capacidad de productividad. “Ellos generan recursos por las exportaciones, ¿y dónde están esos dólares?, si nos obligan a buscar esos dólares los vamos a encontrar”, advirtió. Gonzáles cuestionó a los dirigentes del sector productivo que se dedican a criticar al Gobierno o quejarse por falta de diésel o el tema impositivo, olvidando los beneficios que reciben del Estado como el diésel subvencionado, acceso a la tierra, a la tecnología y a mercados. “El Estado siempre ha garantizado las condiciones para que se pueda producir, industrializar y exportar. El productor verdadero, el empresario consciente, no está reclamando, solo esos dirigentes que buscan fines políticos y aprovechar los beneficios que ofrece el país”, acotó.