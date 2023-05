Gobierno descarta anular decretos anticontrabando de combustible





18/05/2023 - 18:14:22

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, descartó este jueves la derogación de los decretos 4910 y 4911 de lucha contra el contrabando de combustibles y reafirmó la “total la voluntad” del Gobierno para dialogar con los sectores que bloquean en Montero. “Hay toda la voluntad para llevar adelante la solución (al conflicto), pero queremos manifestar que en ningún momento se van a derogar las medidas (decretos) que se están implementando porque son necesarias”, aseguró en alusión al endurecimiento de los controles para evitar el contrabando de combustibles. Molina aclaró que en ningún momento se cortó el suministro de combustible al sector productivo, “tal como se quiere desinformar a la población”. Sectores soyeros y cañeros realizan un bloqueo entre la carretera Cochabamba-Santa Cruz en demanda de la anulación de los dos decretos de lucha contra el contrabando. Los dirigentes de los movilizados abandonaron la reunión del miércoles y amenazaron con mantener la extrema medida de presión. Ambas normas fueron y están en proceso de socialización, para aclarar que no solo buscan contener el contrabando de combustible, sino también garantizar la provisión de este producto subvencionado. Como parte de la estrategia está en curso un registro de los productores. Los registros de abastecimiento de combustible se hicieron tanto con la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) como con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Sustancias Controladas dispuso de equipos móviles para el registro correspondiente, “pero en ningún momento se está coartando el envío y entrega de combustibles”. Molina explicó que el bloqueo en la ruta que une el norte integrado del departamento de Santa Cruz con Cochabamba está perjudicando no sólo al transporte, sino también al sector productivo, en “un momento tan crítico como la finalización de la campaña de cosecha”. Según los reportes de la noche del miércoles, alrededor de 50 cisternas con combustibles están paradas en el punto de bloqueo. “Si hay problemas de desabastecimiento como tal, (es) por, lógicamente, no poder circular con normalidad”, advirtió. Molina reiteró que las autoridades del Gobierno están abiertas a retomar el diálogo, incluso si “en los próximos momentos hay una posibilidad de establecer una reunión”. “Esto perjudica al país, perjudica el suministro de combustible y nosotros estamos en la lógica de primero garantizar el abastecimiento de combustible y, segundo, aplicar la ley”, enfatizó. De acuerdo con reportes de medios locales, dirigentes del rubro productivo cañero cruceño manifestaron que “podrían levantar el bloqueo” sólo con la abrogación de los decretos supremos 4910 y 4911.