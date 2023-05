Diprove secuestra auto hallado en la ALP y Nayar pone en duda la devolución





18/05/2023 - 18:09:54

Página Siete.- La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) secuestró el vehículo robado en Chile que se encontraba en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para supuestamente iniciar los trámites de devolución a su verdadero dueño; sin embargo, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar puso en duda las acciones de las autoridades. El 11 de mayo, la legisladora realizó una inspección a los garajes del nuevo edificio de la Asamblea luego de que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, le enviara la respuesta a la Petición de Informe Escrito (PIE) respecto a la entrega de vehículos. Ese día descubrió que uno de esos motorizados entregados por ese ministerio fue reportado como robado en Chile. Al día siguiente, la asambleísta presentó la denuncia ante Diprove por delitos de receptación, encubrimiento y corrupción. Hasta ese entonces, el vehículo continuaba en instalaciones del Legislativo. “Por información extraoficial, que hemos consultado a testigos que trabajan afuera de la Asamblea, nos manifestado que el vehículo habría sido sacado, retirado del ente Legislativo alrededor de 07:15 de la mañana (de hoy) y a nosotros nos informan (en el momento) cuando se están llevando el vehículo. Y, lo peor es que no tenemos certeza de dónde está el vehículo, no tenemos certeza si se lo llevaron a Diprove”, denunció la legisladora. El director departamental de Diprove, coronel César Russo, indicó que se llevaron el motorizado entre las 07.15 y 08.10 de esta mañana del garaje de la Asamblea, y dijo que el vehículo fue trasladado hasta los garajes de la institución, en la zona de Irpavi. “Aquí existe el temor del propietario de que una vez más se desaparezca vehículo”, protestó la diputada Nayar. La legisladora dijo que, como denunciante, no fue notificada para que el motorizado sea trasladado a otro espacio, por lo que en las próximas horas se presentará en las instalaciones de Diprove para verificar si el vehículo se encuentra en ese lugar.