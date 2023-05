Ministra Prada: No puede existir un manto de encubrimiento a nombre de cuidar a la Iglesia Católica





18/05/2023 - 17:36:29

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, reafirmó este jueves que la Iglesia Católica no puede crear un “manto de impunidad” para beneficiar a los religiosos que cometieron delitos y abusos en contra de menores solo por cuidar su institucionalidad. “No puede existir un manto de encubrimiento a nombre de cuidar la iglesia, en lo que hace a delincuentes”, aseveró la autoridad. Señaló que el caso de pederastia en Bolivia cometido por religiosos, como el caso del jesuita Alfonso Pedrajas (+), que confesó en su diario personal haber abusado a 85 niños, no es un caso aislado porque hasta ahora, dijo, se denuncian a más religiosos involucrados en los mismos delitos. “La propia iglesia para cuidar su institucionalidad religiosa, debería ser la primera en actuar con toda drasticidad en estos casos y proceder para que sean (los agresores) juzgados en la vía penal, pero esto no ha sucedido en la mayoría de los casos”, reprochó Prada en entrevista con la privada Cadena A. A medida que pasan los días se develan más casos, más víctimas, hechos que indignan a la población porque los sacerdotes que se mostraron como educadores, como guías espirituales ganándose la confianza de muchos padres para abusar sexualmente de los infantes y en complicidad con otras personas que los encubrieron. Explicó que el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes elaborado por el Gobierno, ante los hechos “aberrantes por el jesuita español fallecido Pedrajas, plantea una sanción de hasta ocho años en contra de los encubridores y que este los delitos sexuales y el derecho a la verdad no prescriban. Remarcó la importancia de este anteproyecto de ley que ahora está en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que estos delitos sean investigados pese al tiempo en el que se registre.