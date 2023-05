Gobierno descarta abrogar decretos que limitan venta de diésel; el bloqueo persiste





18/05/2023 - 08:39:14

Los Tiempos.- El bloqueo de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, impulsado por los productores de soya y caña, además del transporte pesado, permanece de forma indefinida hasta la abrogación de los decretos 4910 y 4911 que limitan la comercialización de diésel. Sin embargo, el Gobierno nacional aseguró que no hay justificativos para abrogar mencionadas normas, por lo que insiste en socializar la medida argumentando que solamente se busca frenar el contrabando y la venta ilegal, no así las actividades productivas. La escasez de diésel no solamente genera problemas en los municipios dedicados a la agricultura, sino también en la ciudad capital, donde el servicio de transporte público con micros bajó en 20 por ciento debido a la baja oferta del combustible. Desde el mediodía de ayer, una comitiva encabezada por autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se reunió en Montero con representantes del sector cañero, pero el diálogo se rompió. Beltrán Flores, presidente de la Unión de Cañeros Unagro, cuestionó la actitud del viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Willan Norman Donaire, quien no dio curso al pedido de abrogar los decretos que limitan la compra de combustibles. “El viceministro Donaire es sordo”, dijo Flores, y agregó que el sector cañero ratifica el bloqueo indefinido y “seguramente vamos a pedir la cabeza de algún viceministro o ministro”. En tanto, Donaire indicó que el Gobierno busca entablar mesas técnicas para que cada sector exponga sus demandas respecto al abastecimiento de combustibles. La autoridad explicó que los decretos 4910 y 4911 todavía no están en vigencia, salvo en las fronteras. Por ello, indicó que existe tiempo para buscar consensos. Asimismo, el director de hidrocarburos de esta cartera de Estado, Adam Hurtado, dijo que las presiones de los sectores movilizados son innecesarias, dado que no existe justificación para abrogar o derogara algún decreto. “Hemos aclarado cuáles son los alcances de los decretos supremos, solamente es para controlar el contrabando y el comercio informal”, dijo. Falta diésel en la ciudad Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el abastecimiento de diésel es normal, puesto que los camiones cisternas salen con normalidad de la planta de almacenaje de Palmasola (Santa Cruz). Sin embargo, el combustible no está a disposición en la totalidad de las estaciones de servicio de Santa Cruz. Ante esta situación, el dirigente del transporte urbano de Santa Cruz, Mario Guerrero, aseguró que el servicio de micros en la ciudad capital bajó en 20 por ciento, dado que la situación no es normal como pretende hacerlo notar el Gobierno. “Rechazamos el decreto y pedimos al ministro (de Hidrocarburos) que se normalice la entrega en Santa Cruz, en la ciudad existe escasez del combustible y no podemos garantizar el servicio a los usuarios”, agregó el dirigente. Fila de camiones varados se extiende por 10 km Ayer, en el segundo día de bloqueo de la carretera Santa Cruz-Cochabamba, a la altura del Puente de la Amistad (Montero), la fila de vehículos perjudicados por la medida de presión se extendía por unos 10 kilómetros. El perjuicio también llega a los productores de leche del norte cruceño, quienes protestan porque están imposibilitados de transportar su producto hasta los centros de acopio de la empresa PIL. Un productor lechero informó a El Deber que aproximadamente 258 mil litros de leche de diferentes familias dedicadas a esta actividad están en los camiones perjudicados por el bloqueo, de modo que no podrán llegar al destino. Esto representa una pérdida de aproximadamente 900 mil bolivianos. Por otro lado, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) solicitará reuniones con YPFB y la ANH con el objetivo de que se pueda garantizar la provisión de combustible. El presidente de la CNI, Pablo Camacho, informó que se busca evitar que ocurra algún perjuicio en las industrias con la limitación de gasolina y diésel.