La gasolina cambiará de color, será rojiza para controlar el contrabando





18/05/2023 - 08:04:38

La Razón.- Tras la denuncia de mototaxistas de Cobija, Pando, por el color rojizo en la gasolina, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) explicó que el cambio de color obedece a una nueva disposición para poder controlar la salida del producto nacional de contrabando. Aclaró, además, que el cambio no afecta a los vehículos. “Una disposición especifica que Yacimientos (YPFB) tendría que ponerle colorante al combustible. Esto va aplicarse en los departamentos fronterizos. Se va a distinguir la gasolina, ahora es un color claro y con esta resolución será de un color más rojo. Es un aditivo que le están poniendo solo para cambiar el color”, explicó Roly Saldías, encargado la ANH en Pando, en radio Fides. La autoridad aclaró, además, que esta modificación en el color no afecta al motor de los vehículos ni disminuye sus propiedades. “Queremos aclarar a los mototaxistas y transportistas que esto no altera la gasolina, las propiedades se mantienen, el octanaje y todo lo demás, solo varía el color”. El mes pasado, el Gobierno lanzó los decretos 4910 y 4911 para luchar contra el contrabando de combustibles que integra a varias instituciones del Estado. El objetivo es evitar la fuga de carburantes, lo que permitirá un ahorro de cerca de $us 1.000 millones. Hace unos días, el viceministro de Lucha contra el Contrabando, informó que el plan de Lucha Contra el Contrabando de Combustible en el país comienza a rendir sus frutos. En lo que va del año, decomisaron 163.000 litros de combustible y 21 vehículos.