Pederastia: Cae primer sacerdote y Gobierno va tras tierras de la Iglesia





18/05/2023 - 07:48:12

Opinión.- Los casos de abuso sexual suman en el país. Este miércoles, en Tarija, el párroco de la iglesia San Roque fue aprehendido, acusado por el delito de abuso sexual agravado, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien advirtió que no habrá impunidad en delitos de violencia sexual. La aprehensión procedió después de que un exseminarista denunció haber sido víctima de abuso sexual por este sacerdote, quien se encuentra en celdas policiales en Tarija a la espera de la audiencia de medidas cautelares. Según la red ERBOL, en Tarija se abrió una investigación contra dos sacerdotes después de que se destaparon delitos sexuales cometidos por parte de miembros de la Iglesia católica. Tras la aprehensión del sacerdote Milton M., el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, reveló que las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes se extienden a todo el país y que, por el momento, se desarrollan ocho investigaciones en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, de las que no se pueden dar detalles porque el Ministerio Público declaró la investigación en reserva. Por su parte, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el Gobierno buscará evitar, mediante un mecanismo diplomático, que sacerdotes con denuncias por delitos sexuales cometidos en otros países lleguen a Bolivia y lo “conviertan en basurero de violadores”. La ola de denuncias fue efecto de la publicación del diario español El País, que en su edición del 30 de abril pasado reveló las confesiones de pederastia en Bolivia del jesuita español Alfonso Pedrajas. El jesuita, fallecido en 2009 en Cochabamba, dejó escrito un diario de más de 300 páginas en las que confiesa que abusó de más de 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XXII, que era administrado por la Compañía de Jesús. Pero Pedrajas no habría sido el único que abusó de estudiantes del Colegio Juan XXIII. Basado en el testimonio de una víctima, El País reveló el pasado domingo que los jesuitas Francesc Peris, apodado ‘Chesco’, y Carlos Villamil, conocido como ‘Vicu’, abusaron sexualmente de niñas durante los años ochenta en el Colegio Juan XXIII. A estos tres jesuitas se suma Luis María Roma Padrosa, quien, según una publicación del diario Página Siete, tenía un archivo de fotos y videos de los abusos que cometió en contra de niños y niñas de 6 a 12 años de edad en Charagua, Santa Cruz. A raíz de las últimas informaciones, Chávez informó que pidió al Ministerio de Educación “intervenir” los colegios administrados por religiosos o de convenio para establecer medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes que estudian en esos recintos. Asimismo, remarcó que se pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores analizar con cuidado el estatus legal de la Compañía Jesús, porque no se puede permitir que exista un “grupo de poder” sin control. Chávez reprochó que cuando algún religioso era denunciado, solo lo cambiaban de destino y “ahí moría el asunto”. TIERRAS Chávez manifestó ayer que se investigará la cantidad de tierras en poder de la Iglesia católica y quiénes son los que las trabajan. “Hay que saber a qué nos estamos enfrentando, voy a pedir información en el tema tierras. ¿Qué cantidad de tierras tiene la Iglesia católica?, ¿qué hacen con las tierras?, ¿quiénes trabajan en las tierras?”, señaló la autoridad en entrevista con Red Patria Nueva. Además de abusos en contra de menores, se denunció que también existirían regímenes semifeudales en el oriente boliviano. “En Santa Cruz ha venido una persona a denunciar verbalmente que existirían regímenes semifeudales, en el trabajo, inclusive en tierras que son ‘de la Iglesia católica’”, reveló la autoridad Chávez indicó que era momento de “cerrar la situación con el grupo de poder llamado Iglesia católica”.