Transferencias bancarias de Santos a sus allegados complican su situación





18/05/2023 - 07:42:09

Página Siete.- El Ministerio Público informó que el exministro Juan Santos Cruz realizó una transferencia de 297 mil bolivianos (43 mil dólares) a su sobrino Jhonny Santos y otros 98.555 bolivianos (14 mil dólares) a su colaboradora Viviana Bautista. Además, cuando él era ministro habría recibido una suma que asciende a 19 millones de bolivianos (2,7 millones de dólares). Ahora es acusado de enriquecimiento ilícito y la Fiscalía no descarta que se sumen otros delitos. Se prevé que hoy se realice su audiencia de medidas cautelares. “Existen unas transferencias bancarias de parte de Juan Santos Cruz a favor de Jhonny Santos (su sobrino) por el monto de 297.435 bolivianos; y de Juan Santos a favor de Rosa Viviana Bautista por 98.585 bolivianos”, declaró ayer el fiscal departamental de La Paz, Wiliam Alave. El sobrino fue recluido en el penal de San Pedro y la mujer en Miraflores. Según el Gobierno, el sobrino de Santos habría adquirido en un solo día cinco inmuebles, además registró movimientos inusuales en su cuenta bancaria de hasta 1,2 millones de bolivianos; mientras que Bautista, en tres meses compró seis inmuebles y tuvo un movimiento inusual de 1,5 millones de bolivianos. “Esta fue la primera información objetiva que nos ha permitido inmediatamente presentar la denuncia”, explicó la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos. El lunes 15 de mayo, acorralado por las denuncias de corrupción, Juan Santos Cruz renunció a su cargo de ministro de Medio Ambiente y Agua. El martes 16 se presentó ante el Ministerio Público para prestar su declaración después de que fue citado en calidad de acusado. Ese mismo día se ordenó su aprehensión y ayer el fiscal departamental informó que fue acusado por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no descartó que se pueda ampliar a otros delitos a medida que la investigación avance. Alave dijo que solicitarán la detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses, mientras la investigación prosiga y se prevé que hoy estará frente al juez, quien determinará cuál será su situación. Agregó que el martes recibieron la declaración de su recaudadora Claudia Cortez. Ella dijo que entregó a Santos 19 millones de bolivianos por cobrar comisiones a varias empresas que se habrían adjudicado siete contratos para la ejecución de obras y proyectos. “Con este dinero compraron un gran frigorífico en Cobija, dos haciendas en Cobija en la comunidad de Bella Flor, una camioneta Hilux, una vagoneta Mitsubishi, una (vagoneta) Prado, una Hummer, un camión rojo en Tarija y refiere que hubieran adquirido aproximadamente 27 inmuebles distribuidos en los municipios de Cobija, Santa Cruz y Tarija”, detalló. “Estos elementos nos sirven para plantear esta imputación porque nuestro Código de Procedimiento Penal nos señala que para este tipo de actividad necesitamos indicios y éstos son los que tenemos. (Está imputado por) enriquecimiento ilícito (y los otros acusados) en grado de coautorías. No olvidemos que estos son elementos de inicio. En la investigación vamos a ampliar por otros tipos penales si corresponde”, precisó. Ahora, el Ministerio Público no sólo pidió ante el juez la anotación preventiva de bienes a fin de que no sean comercializados “como aplicación de una medida cautelar”. “Lo que estamos haciendo es precintar estos bienes inmuebles y secuestrarlos porque son parte de los elementos del hecho”. La denuncia Actuación Con relación a Claudia Cortez, la Fiscalía amplió la investigación contra ella que denunció el caso de coimas millonarias en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por el que terminó renunciando Juan Santos Cruz. Cortez es la recaudadora del exministro que develó los hechos de corrupción que se producían en esta cartera de Estado. Pedido El Ministerio Público acusó a Juan Santos Cruz por enriquecimiento ilícito, pero no descartó ampliar los delitos en la investigación. Ahora solicitarán al juez la detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses.