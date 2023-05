En 15 años, crece en 53% los beneficiarios de la Renta Dignidad





18/05/2023 - 07:35:27

La Razón.- Desde que comenzó el pago de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años. En febrero de 2008, el número de beneficiarios ha ido en constante ascenso, creció en 53%. Hasta diciembre de 2022, las personas que reciben este beneficio llegan a 1,15 millones. En el lapso de 15 años (febrero 2008 – diciembre 2022), los beneficiarios se han incrementado de 725.338 a 1.150.540 personas. Un crecimiento del 53%, según los datos procesados por el Viceministerio de Pensiones en base a información de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).



RENTA DIGNIDAD La Renta Dignidad es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado boliviano. Para las personas mayores de 60 años residentes en el territorio nacional. El pago es de Bs 350 mensuales para los no rentistas. Y de Bs 300 para las personas que reciban una renta del sistema de reparto. O una pensión del Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo. Los no rentistas reciben Bs 4.550 al año (13 pagos, incluido el aguinaldo) y los rentistas Bs 3.900 (13 pagos, incluido el aguinaldo). A agosto de 2014, el Gobierno incrementó ese bono de vejez de Bs 200 a Bs 250 para los adultos mayores que no tienen una renta y de Bs 150 a Bs 200 para los jubilados. En abril de 2017, el beneficio volvió a subir de Bs 250 a Bs 300 y de Bs 200 a Bs 250, respectivamente. Y desde julio de 2019, el beneficio se elevó de Bs 250 a Bs 300 para los rentistas y de Bs 300 a Bs 350 para los no rentistas. La Renta Dignidad o Renta Universal de Vejez fue establecida mediante Ley 3791, de noviembre de 2007. Reemplazando al Bonosol creado en 1996. En el gobierno del presidente Evo Morales. Lea también: La Gestora aseguró a 40.187 trabajadores y recaudó Bs 113 millones hasta el 16 de mayo



GESTORA A partir del 2 de enero de 2018, y por mandato del Decreto Supremo 3333, de 20/09/2017, la administración y el pago de la Renta Dignidad es competencia de la Gestora Pública. Entidad que debe cumplir con el reglamento de inversiones de los recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez regulado por la Resolución Administrativa SPVS/IP/No. 335. La Ley 3791 también determina que la Renta Dignidad se debe financiar con el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Compuesto por: El 30% de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las prefecturas (actualmente gobernaciones), municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación (TGN). Y de los dividendos de las empresas públicas capitalizadas (actualmente empresas públicas), en la proporción accionaria que corresponde a los bolivianos. Además, de acuerdo con el Decreto Supremo 4716, del 11 de marzo de 2022, las utilidades que genere la Gestora Publica serán destinadas a cumplir las obligaciones con el TGN. Podrán ser transferidas al Fondo de la Renta Universal de Vejez.

RECURSOS De acuerdo con la información estadística, desde febrero de 2008 hasta diciembre de 2022, se desembolsaron Bs 44.891,6 millones ($us 6.450 millones al tipo de cambio actual) para el pago de este beneficio. En el eje troncal del país se encuentra el mayor número de beneficiarios, con el 69,2% (796.169 personas) del total nacional (1.150.540). El 30,8% restante se reparte entre los otros seis departamentos del país (Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando).