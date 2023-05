Cómo se enteró Piqué de que sus hijos aparecen en el video de Shakira





17/05/2023 - 21:24:50

Hace unos días, Shakira estrenó su nuevo sencillo Acróstico, una historia de amor infinito a sus hijos, Sasha y Milan, quienes son los protagonistas de su nuevo videoclip y han impactado por sus dotes musicales y artísticos. En medio de este conmovedor momento entre mamá e hijos, muchos usuarios en redes sociales se han preguntado cuál habrá sido la reacción de Gerard Piqué al ver a sus dos hijos en video. Fue la periodista Lorena Vázquez quien compartió en el programa español, Y ahora Sonsoles, cómo y cuándo se enteró el ex futbolista de esta colaboración. “Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, contó la comunicadora. “Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, agregó Vázquez en la emisión de Antena 3. Y señaló: "Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”. Lorena reflexionó sobre las recientes acciones de la artista colombiana y puntualizó: “Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo. No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella”. Por otra parte, la abogada de Shakira, Pilar Mañé, minimizó la controversia asegurando que todo está en orden y que la relación es “estupenda”, además de contar que, tras el estreno del videoclip, no tiene conocimiento alguno de que haya habido reacciones negativas o enfrentamiento entre las partes, según informó el diario La Vanguardia. Esta no es la primera vez que los niños aparecen con uno de sus papás en un evento público. Ya en el pasado, Piqué se llevó a Milan a un programa de la Kings League, donde el niño incluso habló frente a las cámaras y en este caso, según compartieron públicamente los abogados de la artista, no se pidió consentimiento ni permiso alguno a la mamá para que saliera al aire.