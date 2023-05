Interculturales rechazan cuestionamientos del vice del MAS, exigen congreso y cambio de dirigencia nacional





17/05/2023 - 21:07:11

Correo del Sur.- La dirigencia nacional de los Interculturales tildó este miércoles al vicepresidente de la dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, de “compañero renegado” y le exigieron que cuide sus palabras antes de cuestionar a las organizaciones sociales en el tema de la fiscalización. El ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Esteban Alavi, dijo que no quiere entrar en la guerra sucia de la dirección nacional del MAS y las organizaciones sociales, pero le pidió respetar a su organización y cuidar sus palabras. “Lo dije ayer, primero que se fije él, nosotros somos una institución bastante respetuosa, bastante estructural, tenemos historia, tenemos reivindicaciones. Voy a pedir respeto institucional, Gerardo García que cuide sus palabras que puede emitir sobre nuestra organización”, declaró Alavi a la ANF. El dirigente subrayó que ninguna organización social encubrirá las denuncias de hechos de corrupción que existan contra las actuales y exautoridades, ya que los delitos son personales y la justicia debe actuar en el marco de sus competencias. El ejecutivo de los Interculturales de Cochabamba, Miguel Ángel Paz, por su parte, lamentó que García salga a la prensa a atacar al presidente Luis Arce con recortes de periódico y lo acuse de derechizar al Gobierno sin pruebas reales, y critique a las organizaciones sociales por una supuesta falta de fiscalización. “Nosotros somos los verdaderos fiscalizadores. Vamos a analizar el tema (de García de forma) interna porque no podemos permitir que un compañero esté hablando semejantes comentarios que no vienen al caso (…). No podemos hacer una denuncia con recortes de periódicos”, cuestionó Paz. El mismo dirigente tildó a García de caduco porque no puede entender que después de 10 años de vivir de los privilegios al lado del expresidente Evo Morales, hasta ahora no llame al congreso nacional para un cambio de dirigencia nacional del MAS-IPSP. “Para mí, (Gerardo García) es un compañero renegado que con Evo tenías todas las comodidades, lo ha perdido y es una forma de expresar su rabia y su molestia el compañero”, protestó el ejecutivo de los Interculturales de Cochabamba. El vicepresidente del MAS cuestión ayer, martes, a las organizaciones sociales por quedarse “callado” ante las denuncias de hechos de corrupción en el gobierno de Arce. Además, en base a recortes de periódico, acusó a la actual administración nacional de derechizar el gobierno. Las Bartolinas de la departamental La Paz también se pronunciaron y manifestaron su desacuerdo con las declaraciones del García y anunciaron que de hoy en adelante estarán vigilantes ante cualquier hecho de corrupción en el Gobierno. Además, exigieron a los “arcistas” y “evistas” dejar las peleas a un lado. Advirtieron con tomar la Asamblea Legislativa Plurinacional porque no están de acuerdo con que las leyes se aprueben en secreto. Dijeron que quieren saber quiénes votan a favor y en contra, pidieron eliminar el voto secreto.