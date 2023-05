Seis partidos políticos adecuaron sus estatutos según la Ley 1096





Erbol.- Seis de los once partidos políticos con alcance nacional adecuaron sus estatutos orgánicos a las disposiciones de la Ley 1096, Ley de Organizaciones Políticas. La información fue dada a conocer en el marco del lanzamiento de la campaña de comunicación “Paridad sin peros. Juguemos con las mismas reglas”, implementada por la Coordinadora de la Mujer, OXFAM, Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con el financiamiento de la Unión Europea. “En 2009, cuando se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, nos planteamos lograr una democracia paritaria. Eso no quiere decir, solamente, que hombres y mujeres estemos en espacios de poder 50/50, sino que hablamos de una democracia sustantiva, de una democracia igualitaria”, resaltó Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, durante la presentación de la campaña comunicacional dirigida a hombres políticos. El plazo para la adecuación de los estatutos orgánicos de las organizaciones políticas a las disposiciones de la Ley N° 1096 concluyó en diciembre de 2021. Hasta marzo del presente año, seis de los 11 partidos políticos con alcance nacional cumplieron con la norma, según un análisis realizado por los impulsores de la campaña “Paridad sin peros”, con base en los documentos publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su página web. Entre otras cosas, la citada ley obliga a organizaciones políticas incorporar un régimen de despatriarcalización en sus estatutos. Así lo hicieron seis partidos, aunque solo dos incluyeron en su presupuesto una partida para su implementación. “Incluso hay ideas de crear un Tribunal de Despatriarcalización. Pero lo que no tiene presupuesto no funciona”, explicó Gabriela Murillo, del equipo de la Coordinadora de la Mujer, ante la presencia de representantes de organizaciones políticas. A su turno, Lourdes Montero, responsable de país de OXFAM en Bolivia, recordó que “hasta junio de 2023 los partidos deben renovar sus directivas como dice la Ley 1096. Sabemos que aún hay dificultades para implementar la paridad”. La campaña de comunicación “Paridad sin peros. Juguemos con las mismas reglas” da continuidad a la difundida por el mismo consorcio de instituciones a finales de 2021, con el nombre de “Cuelga los cachos de macho”. El objetivo de esta iniciativa es develar las prácticas machistas y patriarcales existentes en la cultura política boliviana y promover cambios de actitud en los hombres, particularmente en los militantes de organizaciones políticas. “Nuestra campaña dice ‘Paridad sin peros. Juguemos con las mismas reglas’ como un llamado a reconocer la actoría política de las mujeres, a democratizar el poder, a romper los roles de género, a transformar la cultura política”, explicó Rosario López, de la Coordinadora de la Mujer, poco antes de que un grupo de actores y actrices escenificara un partido de fútbol donde la consigna principal era respetar las reglas del juego, como una alegoría de lo que pasa en el terreno político. En la actualidad, las mujeres representan el 48% de los miembros elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y la representación en los gobiernos subnacionales es cercana a la paridad, sin embargo, la participación efectiva de las mujeres se ve obstaculizada por la permanencia en las organizaciones políticas -como en otros ámbitos de la sociedad- de prácticas discriminatorias y de exclusión. En ese sentido se entiende la necesidad de impulsar esta campaña de comunicación.